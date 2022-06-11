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【香港故宮】蔡若蓮：教育局將與香港故宮合作　令博物館成歷史教育第二課堂

社會 15:15 2022/06/11

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教育局副局長蔡若蓮 (湯致遠攝)

香港故宮博物館7月2日開幕，教育局副局長蔡若蓮今日出席「故宮文化進校園」故宮博物院專家講座時，提到教育局會通過持續更新課程，增強學生了解國情，包括與即將開放的香港故宮博物院合作，令博物館成為學校歷史教育外的第二課堂。

她期望透過舉辦中華文化活動，加強社會學習中華經典、歷史和文化的氛圍，以及加強年輕一代的民族感情與國民身份認同。

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香港華夏教育機構邀請北京故宮博物院專家舉辦「故宮文化進校園」講座活動，今日(11日)於創知中學辦首場活動，由故宮博物院研究館員關雪玲解講「清宮中的藥物和治療方法」，吸引約200名中小學生參加。

關雪玲分享清代宮廷醫藥概況，包括御醫制度程序嚴謹，後妃若請診須向皇帝請旨，由皇帝欽點御醫人選。

就電視劇、電影多有御醫用線為後妃「懸脈」，她笑言是傳說，「不存在的」，又指御醫為後妃把脈時，是隔著簾子伸出手，並以黃色手帕隔著手腕把脈。

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責任編輯：陳正怡

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