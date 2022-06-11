【癌症治療】本港每96人有1人患癌　去年10種治癌藥獲納入藥物名冊

▲ 政府在2019年公布《香港癌症策略》。（食衞局圖片）

過去5年本港平均有40人因癌症而逝，食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）發表網誌，總結過去的癌症防控工作。

癌症事務統籌委員會周二檢討了癌症防控工作，當中提及在2019年，本港共有約3.5宗確診患癌新症，較2018年多1,054宗，升幅為3.1%，亦為有紀錄以來最高；當中男女患者佔比各半。相比2009年的約2.5萬宗新症，過去十年的升幅高達35%。平均每日有96人確診癌症。

細分而言，肺癌超越大腸癌再次成為本港最常見癌症。在2019年，整體癌症新症數目的增長，主要來自男性前列腺癌、女性乳腺癌，以及整體肺癌的數目增加。

另外，近年胰臟癌新症個案顯著增加，躍升成為本港第11位最常見癌症，亦是全港致命癌症的第五位；在2019年，胰臟癌導致740人死亡，表示胰臟癌的整體預後情況較差。

為加強癌症治療，醫管局透過政府增撥的資源擴大藥物名冊的範圍，將個別自費藥物轉為專用藥物，並擴大個別藥物的臨床應用範圍作治療癌症之用。

截至今年3月31日，醫管局藥物名冊已包括142種治療不同癌症的有效藥物，當中10種為2021-22年度新納入藥物名冊的藥物。

陳肇始表示，預防永遠勝於治療，希望市民培養健康生活模式、減少接觸致癌物，包括不吸煙、遠離酒精、多吃蔬果、恆常體能活動等，以達至最具成本效益的預防癌症目標。

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責任編輯：陳梓蔚