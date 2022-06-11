  • 26°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 15:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症治療】本港每96人有1人患癌　去年10種治癌藥獲納入藥物名冊

社會 15:18 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

政府在2019年公布《香港癌症策略》。（食衞局圖片）

過去5年本港平均有40人因癌症而逝，食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）發表網誌，總結過去的癌症防控工作。

癌症事務統籌委員會周二檢討了癌症防控工作，當中提及在2019年，本港共有約3.5宗確診患癌新症，較2018年多1,054宗，升幅為3.1%，亦為有紀錄以來最高；當中男女患者佔比各半。相比2009年的約2.5萬宗新症，過去十年的升幅高達35%。平均每日有96人確診癌症。

細分而言，肺癌超越大腸癌再次成為本港最常見癌症。在2019年，整體癌症新症數目的增長，主要來自男性前列腺癌、女性乳腺癌，以及整體肺癌的數目增加。

另外，近年胰臟癌新症個案顯著增加，躍升成為本港第11位最常見癌症，亦是全港致命癌症的第五位；在2019年，胰臟癌導致740人死亡，表示胰臟癌的整體預後情況較差。

為加強癌症治療，醫管局透過政府增撥的資源擴大藥物名冊的範圍，將個別自費藥物轉為專用藥物，並擴大個別藥物的臨床應用範圍作治療癌症之用。

截至今年3月31日，醫管局藥物名冊已包括142種治療不同癌症的有效藥物，當中10種為2021-22年度新納入藥物名冊的藥物。

陳肇始表示，預防永遠勝於治療，希望市民培養健康生活模式、減少接觸致癌物，包括不吸煙、遠離酒精、多吃蔬果、恆常體能活動等，以達至最具成本效益的預防癌症目標。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」　 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【癌症殺手】女子嗜甜每日吃1包夾心餅　上腹疼痛求醫揭患癌王胰臟癌
15:08 2022/06/10
【癌症殺手】女子嗜甜每日吃1包夾心餅　上腹疼痛求醫揭患癌王胰臟癌
【不日成婚2】陳家樂衛詩雅再合作　金燕玲病後復出：上天保佑我
15:04 2022/06/09
【不日成婚2】陳家樂衛詩雅再合作　金燕玲病後復出：上天保佑我
【創新科研】港大醫學院發現肝癌新代謝途徑　可發展成癌症新治療方向
16:29 2022/06/09
【創新科研】港大醫學院發現肝癌新代謝途徑　可發展成癌症新治療方向

你可能感興趣

【癌症殺手】女子嗜甜每日吃1包夾心餅　上腹疼痛求醫揭患癌王胰臟癌
15:08 2022/06/10
【癌症殺手】女子嗜甜每日吃1包夾心餅　上腹疼痛求醫揭患癌王胰臟癌
【不日成婚2】陳家樂衛詩雅再合作　金燕玲病後復出：上天保佑我
15:04 2022/06/09
【不日成婚2】陳家樂衛詩雅再合作　金燕玲病後復出：上天保佑我
【創新科研】港大醫學院發現肝癌新代謝途徑　可發展成癌症新治療方向
16:29 2022/06/09
【創新科研】港大醫學院發現肝癌新代謝途徑　可發展成癌症新治療方向
癌症 大腸癌 陳肇始 高達 食物及衞生局 胰臟癌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
11:49 2022/06/10
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去
12:38 2022/06/10
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去