  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界以痛吻我而我歌唱】黃妍以柔制剛面對困難　穿透薄裙拍MV不怕走光

娛樂 15:48 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

唱作歌手黃妍（Cath）承接年初推出的《Little People》，承認人的軟弱與卑微，今日（6 月11日）再推出新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，回應人承認自己悲微同時，最重要是心態也承認並落實做到，被世界殘忍地痛吻時，以唱歌教大家以柔制剛面對。

而Cath在新歌MV同步也嘗試跳出舒適圈，以服飾、肢體動作挑戰自己。

【地球一小時 2022】AK+Alton跳唱《Rebound》　林家謙壓軸現身

最新影片推介：林凱恩專訪

不要灑狗血
 
《世界以痛吻我而我歌唱》曲風輕快，不其然讓人跟隨音樂搖擺，她形容是個意外：「今次係同何丙（何秉舜）合寫，寫完係驚訝，係大家唔知點解就Chok到個Melody 同曲風，跟Demo已經好唔同，係一個意外。」

至於歌詞部分，Cath形容當世界用痛的方法去擁抱我們時，我們應如何回應？例如有人失戀時，會悲天慘地狂聽失戀歌然後不斷喊，但她與填詞人王樂儀都非灑狗血之人，所以以柔制剛：「用歌唱囉，落地實踐用一種輕盈心態回態，而更多是回應《Little People》相信自己卑微，所以我哋用唱歌，一種貼地方法回應。」

學肢體動作
 
為表達一種對應態度，MV會出現好像石頭會對應柔軟布料的對比畫面，Cath在衣著上亦因而需要穿上較薄較透的質料：「今次改變好困難，衣著方面同事一直鼓勵我轉變， 好似今日有少少低領口，一著上身感覺好奇怪，不過慢慢又好似習慣咗。」

Cath更笑言不是怕走光，黏好膠紙基本都不會出事，只是感覺轉look同時最重要是有型，又要有郁動，更要有眼神配合，但一切她仍需努力鍛練。

Cath亦因為今次MV的突破，事前請了老師學肢體動作，說：「最初話拍MV時要郁，我即時話郁唔到㗎，平日唱歌我都係企定定，呢首歌又唔易唱。」

所以拍攝前，她找了老師指導她肢體動作：「避免我出現奇怪郁動，亦好多謝身邊Dancers，以美麗嘅肢體動作喺我側邊跳，我只需擺啲型甫士唱歌就可以。」

最後Cath更自言做到導演要求的誘人表情，原來無表情、眼少少迷就可以做到導演口中誘人要求。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
13:02 2021/12/09
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
【叱咤樂壇】林奕匡夥姜濤奪我最喜愛歌曲　黃妍驚喜不敢相信摘女銀
16:30 2022/01/02
【叱咤樂壇】林奕匡夥姜濤奪我最喜愛歌曲　黃妍驚喜不敢相信摘女銀
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】

你可能感興趣

【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
13:02 2021/12/09
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
【叱咤樂壇】林奕匡夥姜濤奪我最喜愛歌曲　黃妍驚喜不敢相信摘女銀
16:30 2022/01/02
【叱咤樂壇】林奕匡夥姜濤奪我最喜愛歌曲　黃妍驚喜不敢相信摘女銀
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
黃妍 歌手 MV

最高瀏覽

【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
11:49 2022/06/10
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去
12:38 2022/06/10
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去