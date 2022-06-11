【世界以痛吻我而我歌唱】黃妍以柔制剛面對困難　穿透薄裙拍MV不怕走光

唱作歌手黃妍（Cath）承接年初推出的《Little People》，承認人的軟弱與卑微，今日（6 月11日）再推出新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，回應人承認自己悲微同時，最重要是心態也承認並落實做到，被世界殘忍地痛吻時，以唱歌教大家以柔制剛面對。

而Cath在新歌MV同步也嘗試跳出舒適圈，以服飾、肢體動作挑戰自己。

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不要灑狗血



《世界以痛吻我而我歌唱》曲風輕快，不其然讓人跟隨音樂搖擺，她形容是個意外：「今次係同何丙（何秉舜）合寫，寫完係驚訝，係大家唔知點解就Chok到個Melody 同曲風，跟Demo已經好唔同，係一個意外。」

至於歌詞部分，Cath形容當世界用痛的方法去擁抱我們時，我們應如何回應？例如有人失戀時，會悲天慘地狂聽失戀歌然後不斷喊，但她與填詞人王樂儀都非灑狗血之人，所以以柔制剛：「用歌唱囉，落地實踐用一種輕盈心態回態，而更多是回應《Little People》相信自己卑微，所以我哋用唱歌，一種貼地方法回應。」

學肢體動作



為表達一種對應態度，MV會出現好像石頭會對應柔軟布料的對比畫面，Cath在衣著上亦因而需要穿上較薄較透的質料：「今次改變好困難，衣著方面同事一直鼓勵我轉變， 好似今日有少少低領口，一著上身感覺好奇怪，不過慢慢又好似習慣咗。」

Cath更笑言不是怕走光，黏好膠紙基本都不會出事，只是感覺轉look同時最重要是有型，又要有郁動，更要有眼神配合，但一切她仍需努力鍛練。

Cath亦因為今次MV的突破，事前請了老師學肢體動作，說：「最初話拍MV時要郁，我即時話郁唔到㗎，平日唱歌我都係企定定，呢首歌又唔易唱。」

所以拍攝前，她找了老師指導她肢體動作：「避免我出現奇怪郁動，亦好多謝身邊Dancers，以美麗嘅肢體動作喺我側邊跳，我只需擺啲型甫士唱歌就可以。」

最後Cath更自言做到導演要求的誘人表情，原來無表情、眼少少迷就可以做到導演口中誘人要求。