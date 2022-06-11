【奇蹟寶寶】BB臍帶纏頸5圈順產出生　接生醫生驚訝︰真正的天選之人

▲ 一名臍帶纏頸5圈的嬰兒順產出生。

孩子一日未出生，媽媽都會擔心腹中胎兒出現狀況。BB臍帶纏頸時有聽聞，但臍帶纏頸4圈以上則屬很罕見。日前台灣婦產科醫生林思宏在社交平台分享，他接生了一名臍帶纏頸5圈的BB，而且是順產出生，照片相當震撼，引來網民熱議。

台灣婦產科醫生林思宏本周四（9日）於facebook專頁發帖文，他為產婦接生後，剛出生的嬰兒被臍帶纏頸5圈，還上載了照片。林醫生寫道，「脖子超長的孩子，哭的很好」，他形容這個孩子是「真正的天選之人」，也打破他曾接生BB最多臍帶纏頸4圈的紀錄。

林醫生指出，臍帶纏頸沒有關係，如照片中的嬰兒即使臍帶纏頸5圈，一樣可以順利自然產。婦產科醫生施景中也留言表示，「我生過6圈的，沒有更多了」。有媽媽分別指自己的孩子出生時臍帶纏頸3、4圈，另一名網民指其兄同樣是臍帶纏頸5圈，最終剖腹產平安出生，感嘆過程有驚無險。

▲ 剛出生的嬰兒被臍帶纏頸5圈。（相片來源︰fb專頁林思宏醫師，相片經效果處理）

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臍帶或纏著胎兒手腳

TOPick曾訪問婦產科專科醫生方秀儀，她解說臍帶是在出生前聯繫胎兒和胎盤，含有兩條動脈和一條靜脈，血管間有保護膠及玻尿酸，因此在正常情形下不易扭曲而影響血流。方醫生指出，據統計臍帶「真結」的發生率少於1%，如何自己套進去的仍是個謎，產前檢查不易發現。

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方醫生指出，臍帶也有機會纏著胎兒的身體其他部位，如手腳，不過多數會自己鬆開。臨床研究發現，沒有確證臍帶繞頸會影響胎兒健康。然而在產程中必須詳細監測胎心及產程，因為胎兒有臍帶繞頸，雖沒有增加嬰兒死亡率，但難產需緊急剖腹及胎兒受窘（缺氧）較多。至於孩童日後生長發育，並無異常。

如胎兒有臍帶繞頸問題，方醫生稱一般會用超聲波檢查血流是否異常，並且在作動時注意胎心及產程是否順利。孕婦亦應監察胎動，如胎動減少，應盡快求醫。臍帶繞頸多數是繞一兩圈，BB出現4圈以上的是很罕見，約佔0.1%，而愈多圈愈危險。

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責任編輯︰王明芳