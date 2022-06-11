【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售

人氣獨立創作歌手Tyson Yoshi於上月中預告今年在8月開演唱會，並在今日（6月11日）宣布首個個人大型演唱會Tyson Yoshi《MY NEW WORLD ORDER》將於8月5日在九展連開4場。

而且他今次個唱門票將於6月17日早上10時在快達票網站以實名制公開發售，並不另設售票處。

《MY NEW WORLD ORDER》票價為1080元、880元、680元、480元。Tyson Yoshi表示想以自已憑著獨立歌手兼創作人身份替每位為夢想堅持下去的人打氣。

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門票不能轉讓

他深信在艱難日子仍然捱下去並不容易，自己亦經歷過大大小小關於創作的低潮，但不要懷疑自己，只要堅持理念，大家都可開發屬於自己的新秩序。

Tyson Yoshi更是首批以實名制售票的香港人個人歌手，門票將於6月17日（星期五）早上10時在快達票網站公開發售貨。每張門票必須輸入持票人的中文或英名全名，並需與身份證明文件相同。成功購買門票後不能更改名字，亦不得轉讓。

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提小心填寫名字

主辦單位將在演唱會當天入場前查核每張門票，提醒各大樂迷需提早到達。由於整個購買流程需於網上填寫資料，所以並不設售票處或任何其他售票方法。

他天提醒支持者小心填寫名字，笑言：「小心寫錯名入唔到場。」雖然購票過程將比平日稍為複雜，並在演唱會當天需提早到達會場。他謂：「做咁多嘢都只係想大家以公平嘅方法買演唱會飛。」並希望所有樂迷能買到門票。