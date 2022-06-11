  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售

娛樂 16:58 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

人氣獨立創作歌手Tyson Yoshi於上月中預告今年在8月開演唱會，並在今日（6月11日）宣布首個個人大型演唱會Tyson Yoshi《MY NEW WORLD ORDER》將於8月5日在九展連開4場。

而且他今次個唱門票將於6月17日早上10時在快達票網站以實名制公開發售，並不另設售票處。

《MY NEW WORLD ORDER》票價為1080元、880元、680元、480元。Tyson Yoshi表示想以自已憑著獨立歌手兼創作人身份替每位為夢想堅持下去的人打氣。

最新影片推介：林凱恩專訪

門票不能轉讓

他深信在艱難日子仍然捱下去並不容易，自己亦經歷過大大小小關於創作的低潮，但不要懷疑自己，只要堅持理念，大家都可開發屬於自己的新秩序。

Tyson Yoshi更是首批以實名制售票的香港人個人歌手，門票將於6月17日（星期五）早上10時在快達票網站公開發售貨。每張門票必須輸入持票人的中文或英名全名，並需與身份證明文件相同。成功購買門票後不能更改名字，亦不得轉讓。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

提小心填寫名字

主辦單位將在演唱會當天入場前查核每張門票，提醒各大樂迷需提早到達。由於整個購買流程需於網上填寫資料，所以並不設售票處或任何其他售票方法。

他天提醒支持者小心填寫名字，笑言：「小心寫錯名入唔到場。」雖然購票過程將比平日稍為複雜，並在演唱會當天需提早到達會場。他謂：「做咁多嘢都只係想大家以公平嘅方法買演唱會飛。」並希望所有樂迷能買到門票。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】陳卓賢29歲生日Hellosss舉行活動慶祝　Ian驚喜現身全場哄動
20:01 2022/06/09
【MIRROR成員】陳卓賢29歲生日Hellosss舉行活動慶祝　Ian驚喜現身全場哄動
【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚
今日 15:10
【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】
15:54 2022/06/10
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】

你可能感興趣

【MIRROR成員】陳卓賢29歲生日Hellosss舉行活動慶祝　Ian驚喜現身全場哄動
20:01 2022/06/09
【MIRROR成員】陳卓賢29歲生日Hellosss舉行活動慶祝　Ian驚喜現身全場哄動
【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚
今日 15:10
【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】
15:54 2022/06/10
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】
Tyson Yoshi 演唱會 歌手

最高瀏覽

【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
11:49 2022/06/10
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去
12:38 2022/06/10
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去