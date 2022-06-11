【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開

「ARTAVERSE」戶外展覽昨晚（6月10日）舉1行第3場演出，由RubberBand任當晚表現嘉賓。

每次舉行戶外騷的RubberBand均被雨神眷顧，而是晚演出亦不例外，正式開騷前5分鐘即下滂沱大雨，卻仍無損樂迷興致，堅持站於台前等候，RubberBand見狀即提早上台演出。

當唱完《脫軌時刻》後，主音繆浩昌（6號）在台上稱：「啱啱先喺對面開完，都驚今晚會冇人，不過見到大家冒住雨嚟支持，真係好開心。」

及後冒着大雨唱出《豬籠墟事變》、《你和我》及《好好地過》，被雨水淋到全身濕透的6號，笑言在雨天唱出《好好地過》是另一番風味，然後又問現場觀眾：「咁大雨大家都喺度係愛定責任啊？」



當唱出最後兩首歌《Ciao》及《未來見》後，RubberBand便觀眾道別，此時阿正更將頸上的毛巾拋下台予觀眾。

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歌迷大叫encore

雖然雨勢持續，但一眾樂迷仍不肯離開，不斷於台下大叫encore，最終RubberBand獻不過樂迷的熱情，再次回到台上，6號表示：「見大家冒住雨嚟支持，咁我哋encore 多幾首歌啦！落雨嘅時候唱呢首歌就最好不過嘅。」然後唱出兩首encore歌曲《阿波羅》及《發現號》。

演出後，RubberBand連同Jason Kui及Patrick Lui到台前謝幕，此時結他手馮庭正（阿正）及低音結他手李兆偉（阿偉）再將頸上毛巾拋到台下予樂迷，而6號亦叮囑一眾冒雨撐場的樂迷，要盡快更換衣服免着涼。

RubberBand雨神上身



騷後RubberBand接受訪問時，被指是雨神上身，每次開騷都會下雨，對此6號笑謂：「因為上次嗰3晚畀我哋預演咗，雖然今次嘅雨勢係再大啲，但因為有之前嘅經驗，所以可以用唔同心態去面對。」

RubberBand透露期望8、9月推出新碟，並表示最理想是可以到日本錄音，問到可會帶同家人同行？阿正指也希望，因為這會是囡囡的首個旅行，他說：「不過都要睇下到時情況，都要安全為主。」