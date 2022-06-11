【鄭欣宜演唱會】Anson Lo為Joyce抹汗　ERROR壓軸登場唱《愛‧回家》

▲ 「鄭欣宜演唱會2022」在昨晚紅館開騷。

鄭欣宜（Joyce）一連三場「鄭欣宜演唱會2022」在昨晚（6月10日）於紅館開鑼，Joyce以一襲橙色露肩巨型紗裙登場，清唱《女神》揭開序幕，緊接英文歌《Halo》大曬唱功，讓全場氣氛升溫。

然後她在台上一秒變身螢光粉紅色長裙，觀眾驚喜尖叫，Joyce一度感動哽咽，她立即忍住，說：「我唔想喊住，畀我講啲好重要嘅嘢先。非常之多謝，每一位買飛入嚟支持我嘅人。」全場掌聲。

Joyce表示：「4年前我已開咗第一次紅館演唱會，但唔知點解，今次感覺好似係第一次咁，可能因為過去呢4年裏面，大家用咗好多心機和時間去重新認識我，好多謝你哋畀我呢個耐性。」

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Joyce感動眼濕濕

台下觀眾嗌「加油」、「愛你」，Joyce就更感動眼濕濕，但她強忍眼淚，深呼吸後，續說：「開四面台，我真係有少少緊張，因為我係零方向感，你哋邊一邊反應大，嗌大聲啲，我就向嗰一邊唱。」

全場越叫越大聲，Joyce滿意大笑，說：「你哋咁愛我，咁錫我，所以找精心挑選咗以下兩首歌，特登喺咁重要嘅opening送畀你哋，希望呢兩首歌可以提醒大家，無論個世界變得幾壞都好，只要有『我地』Everything will be OK，因為Love is always inside。」

Joyce並以新歌《我地》的歌名，以及《救命歌》的歌詞鼓勵觀眾。

教主驚喜現身

昨晚，Joyce演唱會除人氣金曲和勁歌熱舞，還不斷為觀眾帶來驚喜。包括讓人感動的真情培白、自彈自唱《But I’m Not Lonely》、表演從未發表的新歌《仍會等》，以及邀請人氣天團Mirror的盧瀚霆（Anson Lo）和ERROR擔任表演嘉賓，令全場高潮一浪接一浪。

Joyce在主題為「夢想」環節介紹首位嘉賓出場，說：「我成日發夢見到呢個人，我真係好鍾意佢，多才多藝。」

Anson Lo出場觀眾都站起來尖叫，他們合唱《不可愛教主》時，Anson Lo搭住Joyce膊頭，Joyce害羞甜笑：「夢想真係可以成真架！」

細心為Joyce抹汗

教主Anson Lo用紙巾為她抹汗，他說：「我哋工作上接觸大約一年半，感受到你對音樂、對事業嘅認真，當我今日下午綵排上到你呢個舞台時，衷心感受到你終於做到你想做嘅嘢，替你開心。雖然我無辦法經歷你過去咁多年來嘅事，但我作為後輩替你開心，剛才聽到你彈琴唱歌，好似同你經歷咗好多嘢！」

Joyce好感動，但聽到「後輩」一詞笑說：「我唔係大你好多之嘛！點解你無帶禮物送畀我嘅？」Anson Lo深情地對她說：「我個人咪就係禮物！」Joyce大叫：「喂呀，我輸啦！」然後Anson Lo跳唱新歌《KING KONG》。

演唱會尾聲Encore時，ERROR出場壓軸表演，令觀眾再度驚喜，他們與Joyce合唱TVB劇《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》，之後送上獨一無二，分別印了ERROR成員肖像的上衣給Joyce，更命名「春夏秋冬系列」。

代表春天的何啟華（Dee）笑說：「春天令人諗到潮濕，你著我呢件tee就好潮，然後好濕。」全場爆笑，Joyce作狀打他。他即解釋：「我意思係熱到出汗，濕晒！」

ERROR向觀眾派心

ERROR隊長梁業（肥仔）說：「夏天梗係著我呢件雞翼袖，你老公（Anson Lo）新歌MV都係著雞翼袖，襯晒佢，但你照鏡就見到我！」

吳保錡拍片講招牌港普、郭嘉駿（193）就自肥拍片宣傳Solo歌，非常搞笑。之後ERROR唱《愛情值日生》，邊唱邊向觀眾派心。而昨晚Joyce首場演唱會，在兩度Encore下圓滿結束。