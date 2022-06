【鄭欣宜演唱會】Anson Lo為Joyce抹汗　ERROR壓軸登場唱《愛‧回家》

▲ 「鄭欣宜演唱會2022」在昨晚紅館開騷。

鄭欣宜(Joyce)一連三場「鄭欣宜演唱會2022」在昨晚(6月10日)於紅館開鑼,Joyce以一襲橙色露肩巨型紗裙登場,清唱《女神》揭開序幕,緊接英文歌《Halo》大曬唱功,讓全場氣氛升溫。

然後她在台上一秒變身螢光粉紅色長裙,觀眾驚喜尖叫,Joyce一度感動哽咽,她立即忍住,說:「我唔想喊住,畀我講啲好重要嘅嘢先。非常之多謝,每一位買飛入嚟支持我嘅人。」全場掌聲。

Joyce表示:「4年前我已開咗第一次紅館演唱會,但唔知點解,今次感覺好似係第一次咁,可能因為過去呢4年裏面,大家用咗好多心機和時間去重新認識我,好多謝你哋畀我呢個耐性。」

Joyce感動眼濕濕

台下觀眾嗌「加油」、「愛你」,Joyce就更感動眼濕濕,但她強忍眼淚,深呼吸後,續說:「開四面台,我真係有少少緊張,因為我係零方向感,你哋邊一邊反應大,嗌大聲啲,我就向嗰一邊唱。」

全場越叫越大聲,Joyce滿意大笑,說:「你哋咁愛我,咁錫我,所以找精心挑選咗以下兩首歌,特登喺咁重要嘅opening送畀你哋,希望呢兩首歌可以提醒大家,無論個世界變得幾壞都好,只要有『我地』Everything will be OK,因為Love is always inside。」

Joyce並以新歌《我地》的歌名,以及《救命歌》的歌詞鼓勵觀眾。

教主驚喜現身

昨晚,Joyce演唱會除人氣金曲和勁歌熱舞,還不斷為觀眾帶來驚喜。包括讓人感動的真情培白、自彈自唱《But I’m Not Lonely》、表演從未發表的新歌《仍會等》,以及邀請人氣天團Mirror的盧瀚霆(Anson Lo)和ERROR擔任表演嘉賓,令全場高潮一浪接一浪。

Joyce在主題為「夢想」環節介紹首位嘉賓出場,說:「我成日發夢見到呢個人,我真係好鍾意佢,多才多藝。」

Anson Lo出場觀眾都站起來尖叫,他們合唱《不可愛教主》時,Anson Lo搭住Joyce膊頭,Joyce害羞甜笑:「夢想真係可以成真架!」

細心為Joyce抹汗

教主Anson Lo用紙巾為她抹汗,他說:「我哋工作上接觸大約一年半,感受到你對音樂、對事業嘅認真,當我今日下午綵排上到你呢個舞台時,衷心感受到你終於做到你想做嘅嘢,替你開心。雖然我無辦法經歷你過去咁多年來嘅事,但我作為後輩替你開心,剛才聽到你彈琴唱歌,好似同你經歷咗好多嘢!」

Joyce好感動,但聽到「後輩」一詞笑說:「我唔係大你好多之嘛!點解你無帶禮物送畀我嘅?」Anson Lo深情地對她說:「我個人咪就係禮物!」Joyce大叫:「喂呀,我輸啦!」然後Anson Lo跳唱新歌《KING KONG》。

演唱會尾聲Encore時,ERROR出場壓軸表演,令觀眾再度驚喜,他們與Joyce合唱TVB劇《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》,之後送上獨一無二,分別印了ERROR成員肖像的上衣給Joyce,更命名「春夏秋冬系列」。

代表春天的何啟華(Dee)笑說:「春天令人諗到潮濕,你著我呢件tee就好潮,然後好濕。」全場爆笑,Joyce作狀打他。他即解釋:「我意思係熱到出汗,濕晒!」

ERROR向觀眾派心

ERROR隊長梁業(肥仔)說:「夏天梗係著我呢件雞翼袖,你老公(Anson Lo)新歌MV都係著雞翼袖,襯晒佢,但你照鏡就見到我!」

吳保錡拍片講招牌港普、郭嘉駿(193)就自肥拍片宣傳Solo歌,非常搞笑。之後ERROR唱《愛情值日生》,邊唱邊向觀眾派心。而昨晚Joyce首場演唱會,在兩度Encore下圓滿結束。