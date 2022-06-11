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【澳門檢疫】澳門下周三起放寬入境隔離措施　港人符三條件入澳隔離可減至10天

社會 17:47 2022/06/11

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(資料圖片)

澳門當局今日(11日)表示，下周三(15日)起放寬入境隔離措施，港人如已完成接種疫苗，入境澳門由目前14天酒店醫學觀察減至10天，及後仍需7天自我健康監測。

澳門新冠病毒感染應變協調中心指，因應新冠病毒Omicron變異株感染潛伏期短，感染者一般在接觸後7天內可透過核酸檢測發現；經分析近期內地經驗和澳門數據後，放寬有關入境隔離措施。

6月15日起由香港、台灣或外國入境澳門，如符合以下三個條件，集中隔離醫學觀察將減至10天：

  • 在入境前已完成新冠病毒疫苗接種程序；
  • 在入境時及於集中隔離醫學觀察期間核酸檢測結果均為陰性；
  • 同意遵守相關防疫要求。

入境者於入境第11天離開醫學觀察酒店，再進行7天自我健康監測，期間健康碼為「綠碼」，但須於入境後第11、12、14、16及第17天接受核酸檢測。若未按預定時間進行檢測，則健康碼將轉為「黃碼」，如超過預定時間24小時仍未進行檢測，則健康碼將轉為「紅碼」。

應變協調中心稱，由香港、台灣或外國地區入境的人士，不可於入境後第14天的核酸檢測有陰性結果前，經澳門特別行政區前往中國內地。

另外，應變協調中心表示，因健康、年齡等任何原因未完成新冠病毒疫苗接種程序人士，又或在入境時或集中隔離醫學觀察期間核酸檢測結果呈陽性人士，則須接受至少14天集中隔離醫學觀察，核酸檢測結果呈陽性的人士，衞生局將根據具體情況處理有關個案。

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責任編輯：陳正怡

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