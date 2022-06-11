【疫苗接種】聶德權赴坪洲參與外展義工服務　呼籲市民接種第三針疫苗

▲ 公務員事務局局長聶德權（左）在坪洲與一位剛接種新冠疫苗的長者（中）一同支持「疫苗到戶接種服務」。（政府新聞處圖片）

公務員事務局義工隊和政務主任協會義工隊共50多人，今日（11日）到離島不同地方，與8隊疫苗外展隊醫護，協助為長者和有特別需要的市民接種疫苗。

今次外展服務對象的住處較為分散和偏遠，分布在大嶼山梅窩和大澳、坪洲、長洲、南丫島等地區。義工們利用拖拉行李箱攜帶打印針紙的手提電腦和設備，而醫護人員則帶備針藥和醫療物品。

公務員事務局局長聶德權率領其中兩小隊，與義工到坪洲和南丫島，一起服務長者。他表示，預計今日約120人透過「疫苗到戶接種服務」接種疫苗，呼籲市民適時接種好第三劑新冠疫苗。

「疫苗到戶接種服務」的服務對象是未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士。至今，不同醫護機構或團體合共組成了1,004個小隊，上門為近2萬名人士接種新冠疫苗。

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責任編輯：陳梓蔚