【十八年後的終極告白2.0】畫畫戲份龔嘉欣親自操刀　陳榮峻激戰索女網民改名「畢道德」

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》熱播中，劇集自莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）死後，引發全城競猜誰是殺人真兇，昨晚（6月10日）一集講到Queenie墮樓案有新進展。飾演富商鍾正仁的陳榮峻，昨晚上演酒池肉林的一幕更被網民講笑謂：「譚道德要改姓做畢道德。」

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昨晚播出最新一集的《十八年後的終極告白2.0》，講到Queenie墮樓案有新進展，根據大廈保安口供，懷疑兇手是穿漁網絲襪及著豹紋鞋的女人。

而當晚在兇案現場出現過的女士只有沈越（龔嘉欣飾），令其嫌疑度大增！

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譚俊彥龔嘉欣展畫功

思緒混亂的沈月索性埋頭畫畫，期間一度憶起Queenie死亡畫面以致靈感大爆發、運筆如飛。劇中分別飾演冇天份畫家及隱藏畫畫高手的譚俊彥（Shaun）及龔嘉欣（Katy），原來現實中同為畫得之人！

Katy受訪時透露曾跟過老師學畫畫，並大爆劇中部分道具畫是出自其手筆，她說：「我學咗幾年，至於畫得靚唔靚就見仁見智。因為現場要擺嘅道具太多，所以會幫手畫啲。」

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Katy續指拍攝畫畫戲亦是親自落手畫，她說：「拍嘅時候會按返劇本嘅作品嚟畫，但有時都會畫吓其他，佢哋都叫我唔使畫咁多，但都會不經意愈畫愈多。」

讀Art出身的Shaun則坦言已有多年沒有執筆畫畫，他說：「以前畫素描比較多、油畫都有，但都廿幾年冇畫，今次攞番起支筆都幾開心，做畫家呢個角色會諗番起以前啲同學、朋友。」

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請教藝術家太太

謙稱自己與劇中角色同樣沒有畫畫天分的Shaun，大方分享了自己「街頭漫畫風」作品之餘，還大晒女兒5歲時的畫作，不但充滿童真、且色彩豐富，看來是遺傳了爸爸的藝術基因。

為做好畫家角色，Shaun事前特意向身為藝術家太太的朋友「索料」：「佢話佢一講嘢，佢老公就扮睇雜誌，其實睇嚟睇去都係嗰一頁，我都有將呢樣嘢加落角色入面。」

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譚道德不道德！

另外，昨晚一集劇情，方志浩（陳山聰飾）設局陷害富商鍾正仁（陳榮峻飾）的場口亦令人印象深刻。

看似是愛妻號的鍾正仁原來暗中背妻偷食，更邀約妙齡性感女（李芷晴飾）上酒店激戰，其中女方將紅酒倒入鍾正仁口中一幕，更甚有酒池肉林Feel。

現年66歲的陳榮峻憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「譚道德」一角成功入屋。

今次一改「道德王」形象轉演「偷食男」，令不少網友大感驚訝，開現笑留言：「譚道德不道德！」、「以後要改變姓畢，畢道德。」、「玩到咁癲？」