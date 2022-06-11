【求子辛酸】42歲妻12年歷8次試管嬰終誕子　丈夫抱親生骨肉痛哭：差不多放棄

▲ 馬來西亞一名婦人12年歷8次試管嬰終誕子，丈夫抱親生骨肉痛哭。

孕育生命不容易，馬來西亞有對結婚了12年的夫婦一直不孕，太太有卵巢過度刺激綜合症，曾流產2次，並失敗了7次試管嬰兒。今年5月，在嘗試第8次試管嬰兒終成功誕下男嬰，丈夫在產房抱著親生骨肉痛哭的影片，令一眾網民動容。

據《馬來西亞星洲日報》報道，一位54歲名為拿督亞斯蘭男士在5月喜獲麟兒，她跟42歲的太太結婚了12年，一直未有所出，太太流產了2次，7次試管嬰兒（IVF）失敗，而他們有領養了2位孩子，分別1仔1女。

▲ 抱著親生兒子，爸爸忍不住哭起來。（IG影片截圖）

安慰太太不用生育

丈夫心痛太太用盡方法嘗試懷孕，妻子更因患上卵巢過度刺激綜合症，幾乎命喪在急診室，他直言不要再做試管嬰兒了，安慰妻子說道：

一切都夠了……我們領養的2名孩子烏佐及依娜需要你，你的生命更重要。

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儘管丈夫告訴妻子不要再繼續試管嬰兒療程，但他知道妻子心裡一直想嘗試懷孕誕下他倆的親生骨肉，眼見妻子的母愛、不放棄與堅持，亞斯蘭也決定繼續陪伴妻子，商議好進行多一次，即第8次試管嬰兒就是最後一次。

歷8次試管嬰兒誕子

亞斯蘭和妻子差不多要放棄之時，他們終於成功了，在5月誕下了一名男嬰，重3.82kg，他很感謝太太，認為是妻子的強大與堅持，上天才給予他們這名孩子。

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丈夫在Instagram分享自己第一次抱著親生骨肉的影片，他起初跟兒子唱歌，溫柔地哄著BB，後來他喜極而泣，忍不住流下男兒流。其後，他有在IG分享日常，見爸爸經常幫手湊BB，如幫忙餵奶。而爸爸沒有忽略一對養子女，讓他們幫手抱BB，哥哥家姐很愛錫弟弟。

網民大讚好老公

網民恭喜他們，指BB是太太用生命換回來的愛情結晶品，「試管嬰兒談何容易，一次又一次不成功，妻子忍受心理上的痛苦，夫妻兩個要相互理解、鼓勵和扶持」。有網民大讚亞斯蘭是好男人，尊敬他叫妻子放棄和願意領養孩子、尊重妻子的意願，以及沒有娶二三四妾。「這位丈夫很愛妻子」、「恭喜有了自己的骨肉，請繼續愛領養的孩子」。

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責任編輯︰王明芳