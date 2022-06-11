【獅子山下的故事】視后胡杏兒接受演技挑戰　由18歲演到65歲過足戲癮　

胡杏兒有份參演的回歸25周年電視劇《獅子山下的故事》講述一間茶餐廳數代人的故事，身為視后的杏兒要在劇中由18歲演到65歲，挑戰一次「人生的經歷」，且重拾兒時港式茶餐廳情懷，讓她回憶不少往事。



杏兒感榮幸地說：「今次參與這齣劇集的台前幕後可說是精英團隊，而且很有港劇味道；包括總導演兼編劇李國立、金牌編劇陳寶華和導演吳錦源，當年也是TVB出身，所以更能代表到港劇的色彩。」

對於今次要人從18歲演到65歲，坦言是挑戰，但同時可跟一班好戲之人交手感過足戲癮。劇中故事由80年代開始講到千禧年，橫誇40年，她說：「香港經歷很多變遷，直到今時今日，所以參演的過程中也特別有一種親切感覺。」

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與譚耀文首度合作



提到故事以茶餐廰為背景，杏兒回憶說：「自己和家人是茶餐廳的捧場客，由兒時至今也在這具草根香港文化的地方經常出入，感覺充滿人情味，在拍攝前還特地去不同茶餐廳搜集資料，觀察茶餐廳的運作，伙計與客人的互動。」



杏兒在劇中與譚耀文、吳千語合演一家人，她說：「阿譚（譚耀文）和我飾演夫妻，雖然他戲份不多，卻是個很重要的角色，譚哥也不介意戲份多少，他的專業和工作態度正好代表一份獅子山精神。」

她透露當年看新秀已有留意阿譚，杏兒稱：「因為他在台上演唱完畢後，還要來一個翻斗轉身，簡直精彩妙絕。」

▲ 《獅子山下的故事》（影片截圖）

讚千語有天份

至於飾演她女兒的吳千語，彼此在之前曾合作，杏兒不介意演對方媽媽：「故事說我是18歲生下她，而現實生活中我比她年長14年，彼此相處很愉快也沒代溝，角色所須，我演比自己真實年齡大兩歲，而她則小兩歲，造型感覺上很自然。」

杏兒更稱讚千語雖非演藝訓練班出身，但演出很穩定，很有演戲天份。

▲ 《獅子山下的故事》（影片截圖）

黎明主唱片頭曲



杏兒形容整個拍攝過程很開心，跟一班演員合作愉快之餘，連拍出來的景象也很真實：「我們這齣劇是在佛山片場的街景拍攝，但拍出來的效果經後期製作和電腦特技，竟將香港中、上環的景色活現眼前，完全將80年代的香港還原，將40年的景象逐一呈現出來。」

提到今次的參演陣容，杏兒形容除一班實力派外及年青新晉合理，包括：李治廷、周柏豪、謝君豪、黃覺、樊奕敏、翁虹、郭峯、林韋辰、譚耀文、連詩雅、何佩瑜、吳千語、陳家樂、許雅婷、洪卓立和黃一山等。此外，該劇同時邀請黎明主唱片頭曲《無懼競賽》。