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【禁毒大使】青少年禁毒領袖培訓計劃今日開展　100名學生將接受3個月培訓

社會 18:21 2022/06/11

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警務處「禁毒領袖學院」啟動禮。（梁偉榮攝）

警務處今日（11日）舉行「禁毒領袖學院」啟動禮，正式開展為期1年的青少年禁毒領袖培訓計劃。是次計劃屬警務處首個以抗毒為主題的大型青少年教育及宣傳活動。

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警務處處長蕭澤頤致開幕辭時說，警方一直非常關注青少年涉及毒品罪行的問題，除積極打擊毒品罪案外，更會聚焦抗毒的宣傳及教育工作。
　　 
警務處毒品調查科去年聯繫社會不同專業界別人士成立「禁毒領袖學院」，於大學及中學招募100名青少年成為抗毒領袖。他們將於6月至8月參加一系列訓練，包括「毒品知識工作坊」、「領袖才能工作坊」、團隊建立訓練及領袖才能訓練營。學員完成夏季課程後，將於9月至12月在參與計劃的20間中學策劃及推行抗毒活動，展示學習成果。

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責任編輯：陳梓蔚

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