葉巧琳邀「另一半」Serrini女女合唱　Mischa如願唱音樂劇作品

▲ 葉巧琳邀Serrini合唱。

葉巧林 (Mischa) 近日在其 YouTube Channel帶來音樂劇系列， 誠邀兩大嘉賓與自己擦火花，首推是她的「另一半」Serrini，另一位是她的「王子」、著名音樂家 Freddy Au Yeung (歐陽豐彥)，Mischa 分別揀歌合作 Cover，一次過滿足所有願望！

形容Serrini是 Mischa 的「另一半」，因為她們在去年公演的音樂劇《攣攣成人禮》中，飾演一對女同志戀人，所以當 Mischa 一想要找個女歌手合唱時，已即時想起找 Serrini！「因為喺《攣攣成人禮》嘅合作，我覺得我同佢把聲係神奇地夾！而且套劇演出後，聽到好多feedback 都係好嘅，我覺得同佢之間嘅化學反應幾奇妙，所以今次搵佢，好開心亦好好彩佢好快就答應。」

Mischa特地選百老滙舞台的搖滾音樂劇《吉屋出租》（Rent）的〈Take Me or Leave Me〉來翻唱，Mischa 指：「我想有首女女合唱歌，就即刻諗起〈Take Me or Leave Me〉，因為首歌本身已經係一對情侶嗌緊交咁，今次好似延續《攣攣成人禮》嗰段關係，希望大家都會喜歡呢首歌。今次試下唱英文嘅音樂劇嘅cover，想大家聽下有咩感覺，喺睇我哋嘅另一面之餘，又可以睇埋我哋會產生啲咩火花。」

▲ 女女合唱。

Mischa 又邀得「把聲係非常之王子」的 Freddy 合作，合唱迪士尼動畫《長髮公主》（Tangled）的〈I see the light〉。

Freddy畢業於柏克萊音樂學院，主修聲樂表演，副修戲劇，他先後與陳奕迅、C All Star等歌手合作，而且他於2016年，憑着《Godspell》的演出更於華盛頓甘迺迪表演藝術中心美國學院戲劇節獲得 Musical Theatre Initiative Award 獎項。Mischa 與 Freddy 在去年因《Disney in Concert》的演出而認識，雖然認識日子短，但兩人十分投契，而且數月內兩度合作，令 Mischa 萌生邀對方合作 cover 的念頭。

Mischa 揀歌時，心儀〈I see the light〉，一來可以成就自己的公主夢，二來由於他們沒有在公演中合唱此曲，所以今次的 cover，可算音樂劇的一個小小驚喜演出。Mischa 坦言希望添食：「多謝 Freddy 陪我玩，佢係一個非常之好玩嘅一個人，我同佢都幾好傾，希望之後再有music cover 的話，可以再同佢合作！」

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