葉巧琳邀「另一半」Serrini女女合唱　Mischa如願唱音樂劇作品

葉巧林 (Mischa) 近日在其 YouTube Channel帶來音樂劇系列, 誠邀兩大嘉賓與自己擦火花,首推是她的「另一半」Serrini,另一位是她的「王子」、著名音樂家 Freddy Au Yeung (歐陽豐彥),Mischa 分別揀歌合作 Cover,一次過滿足所有願望!

形容Serrini是 Mischa 的「另一半」,因為她們在去年公演的音樂劇《攣攣成人禮》中,飾演一對女同志戀人,所以當 Mischa 一想要找個女歌手合唱時,已即時想起找 Serrini!「因為喺《攣攣成人禮》嘅合作,我覺得我同佢把聲係神奇地夾!而且套劇演出後,聽到好多feedback 都係好嘅,我覺得同佢之間嘅化學反應幾奇妙,所以今次搵佢,好開心亦好好彩佢好快就答應。」

Mischa特地選百老滙舞台的搖滾音樂劇《吉屋出租》(Rent)的〈Take Me or Leave Me〉來翻唱,Mischa 指:「我想有首女女合唱歌,就即刻諗起〈Take Me or Leave Me〉,因為首歌本身已經係一對情侶嗌緊交咁,今次好似延續《攣攣成人禮》嗰段關係,希望大家都會喜歡呢首歌。今次試下唱英文嘅音樂劇嘅cover,想大家聽下有咩感覺,喺睇我哋嘅另一面之餘,又可以睇埋我哋會產生啲咩火花。」

Mischa 又邀得「把聲係非常之王子」的 Freddy 合作,合唱迪士尼動畫《長髮公主》(Tangled)的〈I see the light〉。

Freddy畢業於柏克萊音樂學院,主修聲樂表演,副修戲劇,他先後與陳奕迅、C All Star等歌手合作,而且他於2016年,憑着《Godspell》的演出更於華盛頓甘迺迪表演藝術中心美國學院戲劇節獲得 Musical Theatre Initiative Award 獎項。Mischa 與 Freddy 在去年因《Disney in Concert》的演出而認識,雖然認識日子短,但兩人十分投契,而且數月內兩度合作,令 Mischa 萌生邀對方合作 cover 的念頭。

Mischa 揀歌時,心儀〈I see the light〉,一來可以成就自己的公主夢,二來由於他們沒有在公演中合唱此曲,所以今次的 cover,可算音樂劇的一個小小驚喜演出。Mischa 坦言希望添食:「多謝 Freddy 陪我玩,佢係一個非常之好玩嘅一個人,我同佢都幾好傾,希望之後再有music cover 的話,可以再同佢合作!」

