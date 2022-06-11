  • 26°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星理財】讚兒子買美股賺錢具眼光　森美大呻冇MIRROR飛

娛樂 13:00 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

森美有留意NFT投資品。

森美今日以代言身份出席Coingaroo NFT藝術畫廊開張慶祝活動，現身到賀並主持開張剪綵儀式。

森美表示有留意NFT投資，笑言推產品時將降價錢價令Fans不用捱炒價：「出寫真想都好啊，因為胸肌又出兩張、『老鼠仔』又出幾張、股肌都出兩張，但係咁就變咗賣肉，咁就唔適合我，除非我啲肌肉咁有藝術性我就唔介意囉！」

森美笑言仔仔比自己更有眼光，想用私己錢買美股的賺零用：「早排佢有筆錢，叫媽咪幫佢買美股，點知老婆都唔知咩嚟冇幫佢入市！幾個月後真係升左成倍，亞仔當時先知冇買！搞到好似中咗六合彩但冇買到咁，真係幾咁尷尬。」

近日任NFT藝廊代言人。

而森美女兒鍾意MIRROR為人皆知，他表示自己冇演唱會飛，開始向同事「埋手」：「呢啲係考驗你江湖地位嘅時候，好明顯我就冇啦！我唔敢打擾MIRROR，有時見到佢地，MIRROR成員啲眼神都閃走咗，你就知佢地都冇飛。我有問小儀有冇，佢大大聲話冇，可能得亞正有飛，我都同佢講，咁多年嚟我待佢都不薄，鬧得佢最少，所以有飛就識做啦！」

而近日忙於錄影《聲夢》的森美就大讚參加者有質素，直言個個都想留低，發掘更多有才華的歌手。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【母親節】曾剖白未試過同媽媽講「我愛你」 森美母親節曬童年合照：多謝媽咪
11:48 2022/05/08
【母親節】曾剖白未試過同媽媽講「我愛你」 森美母親節曬童年合照：多謝媽咪
【街市AK】森美談豬肉佬被威威豬批不尊重　陳志雲談街市靚仔：成功非偶然
12:17 2022/05/24
【街市AK】森美談豬肉佬被威威豬批不尊重　陳志雲談街市靚仔：成功非偶然
【聲夢傳奇2】Chantel「天外飛仙」Look登場　Rock搞喊師妹Vici幸獲蓮姐解圍
12:52 2022/06/10
【聲夢傳奇2】Chantel「天外飛仙」Look登場　Rock搞喊師妹Vici幸獲蓮姐解圍

你可能感興趣

【母親節】曾剖白未試過同媽媽講「我愛你」 森美母親節曬童年合照：多謝媽咪
11:48 2022/05/08
【母親節】曾剖白未試過同媽媽講「我愛你」 森美母親節曬童年合照：多謝媽咪
【街市AK】森美談豬肉佬被威威豬批不尊重　陳志雲談街市靚仔：成功非偶然
12:17 2022/05/24
【街市AK】森美談豬肉佬被威威豬批不尊重　陳志雲談街市靚仔：成功非偶然
【聲夢傳奇2】Chantel「天外飛仙」Look登場　Rock搞喊師妹Vici幸獲蓮姐解圍
12:52 2022/06/10
【聲夢傳奇2】Chantel「天外飛仙」Look登場　Rock搞喊師妹Vici幸獲蓮姐解圍
森美 Mirror NFT 歌手 文娛藝術 演唱會

最高瀏覽

【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
14:33 2022/06/10
【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
11:49 2022/06/10
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去
12:38 2022/06/10
【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去