【明星理財】讚兒子買美股賺錢具眼光　森美大呻冇MIRROR飛

▲ 森美有留意NFT投資品。

森美今日以代言身份出席Coingaroo NFT藝術畫廊開張慶祝活動，現身到賀並主持開張剪綵儀式。

森美表示有留意NFT投資，笑言推產品時將降價錢價令Fans不用捱炒價：「出寫真想都好啊，因為胸肌又出兩張、『老鼠仔』又出幾張、股肌都出兩張，但係咁就變咗賣肉，咁就唔適合我，除非我啲肌肉咁有藝術性我就唔介意囉！」

森美笑言仔仔比自己更有眼光，想用私己錢買美股的賺零用：「早排佢有筆錢，叫媽咪幫佢買美股，點知老婆都唔知咩嚟冇幫佢入市！幾個月後真係升左成倍，亞仔當時先知冇買！搞到好似中咗六合彩但冇買到咁，真係幾咁尷尬。」

▲ 近日任NFT藝廊代言人。

而森美女兒鍾意MIRROR為人皆知，他表示自己冇演唱會飛，開始向同事「埋手」：「呢啲係考驗你江湖地位嘅時候，好明顯我就冇啦！我唔敢打擾MIRROR，有時見到佢地，MIRROR成員啲眼神都閃走咗，你就知佢地都冇飛。我有問小儀有冇，佢大大聲話冇，可能得亞正有飛，我都同佢講，咁多年嚟我待佢都不薄，鬧得佢最少，所以有飛就識做啦！」

而近日忙於錄影《聲夢》的森美就大讚參加者有質素，直言個個都想留低，發掘更多有才華的歌手。

最新影片：