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【3區污水陽性】涉承德山莊、明珠台等　港府派21萬個快測包

社會 19:22 2022/06/11

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

因應屯門、大埔及中西區採集到對新冠肺炎呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（11日）表示，屯門民政事務處、大埔民政事務處及中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約21.2萬套快速測試套裝。

屯門民政事務處透過物業管理公司，向

  • 建生邨
  • 新圍苑
  • 兆軒苑
  • 寶怡花園
  • 盈豐園
  • 海麗花園
  • 豐連
  • 珀御
  • 悅湖山
  • 莊兆禧苑

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

大埔民政事務處亦透過物業管理公司，陸續向

  • 怡雅苑
  • 明雅苑
  • 新興花園
  • 運頭塘邨
  • 逸雅苑
  • 景雅苑

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，中西區民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向

  • 承德山莊
  • 明珠台
  • 芝蘭台
  • 康苑
  • 康威園
  • 敦皓
  • 全景大廈
  • 李園
  • 美景臺

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：陳梓蔚

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