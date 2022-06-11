【3區污水陽性】涉承德山莊、明珠台等　港府派21萬個快測包

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因應屯門、大埔及中西區採集到對新冠肺炎呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（11日）表示，屯門民政事務處、大埔民政事務處及中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約21.2萬套快速測試套裝。

屯門民政事務處透過物業管理公司，向

建生邨

新圍苑

兆軒苑

寶怡花園

盈豐園

海麗花園

豐連

珀御

悅湖山

莊兆禧苑

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

大埔民政事務處亦透過物業管理公司，陸續向

怡雅苑

明雅苑

新興花園

運頭塘邨

逸雅苑

景雅苑

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，中西區民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向

承德山莊

明珠台

芝蘭台

康苑

康威園

敦皓

全景大廈

李園

美景臺

的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：陳梓蔚