【3區污水陽性】涉承德山莊、明珠台等 港府派21萬個快測包
社會 19:22 2022/06/11
因應屯門、大埔及中西區採集到對新冠肺炎呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（11日）表示，屯門民政事務處、大埔民政事務處及中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約21.2萬套快速測試套裝。
屯門民政事務處透過物業管理公司，向
- 建生邨
- 新圍苑
- 兆軒苑
- 寶怡花園
- 盈豐園
- 海麗花園
- 豐連
- 珀御
- 悅湖山
- 莊兆禧苑
的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
大埔民政事務處亦透過物業管理公司，陸續向
- 怡雅苑
- 明雅苑
- 新興花園
- 運頭塘邨
- 逸雅苑
- 景雅苑
的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
此外，中西區民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向
- 承德山莊
- 明珠台
- 芝蘭台
- 康苑
- 康威園
- 敦皓
- 全景大廈
- 李園
- 美景臺
的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
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責任編輯：陳梓蔚