【強制檢測】新增34處納入強檢公告　涉灣仔囍滙、沙田駿景園等【附名單】

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本港疫情近日回升，今日(11日)新增851宗感染個案，中上環再有酒吧爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦形容社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加。詳情請見【下一頁】

政府今晚公布將34處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月12日或13日之前完成檢測。

陽性檢測個案曾到訪的地點

紅磡半島豪庭 2 座

旺角太子道西 101-107 號 利泰大樓

上環樂古道 3 號麗雅苑

東涌富東邨東馬樓

薄扶林置富花園富昇苑

灣仔囍滙 5 座

牛頭角得寶花園 E 座

旺角奶路臣街 17 號

馬鞍山頌安邨頌群樓

西營盤高樂花園 1 座

葵涌葵盛西邨 10 座

長沙灣喜薈 2 座

北角慧翠道 7 號 Braemar Heights 瑞蘭

鰂魚涌康景花園 E 座

柴灣杏花邨 49 座

沙田駿景園 1 座

觀塘月華街38號萬和花園大廈

東涌映灣園賞濤軒 2 座

荃灣梨木樹邨榮樹樓

九龍城德朗邨德瑩樓

沙田碧濤花園 2 期怡景閣

長沙灣宇晴軒 7 座

青衣青華苑華欣閣

石硤尾石硤尾邨美禧樓

屯門田景邨田敦樓

荃灣祈德尊新邨 B 座

大圍大圍道 24-26 號富昌樓

元朗馬田路38號怡豐花園 B 座

元朗朗屏邨賀屏樓

薄扶林置富花園富麗苑

Racks City (中環雲咸街 46-48 號雲明 行 2 樓)

FLM (上環蘇杭街62號太興中心1座地下低層及地下A鋪)

污水樣本檢測呈陽性的地點

屯門龍門居12座

屯門龍門居13座

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責任編輯：陳正怡