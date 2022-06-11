  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 22:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】新增34處納入強檢公告　涉灣仔囍滙、沙田駿景園等【附名單】

社會 21:38 2022/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

本港疫情近日回升，今日(11日)新增851宗感染個案，中上環再有酒吧爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦形容社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加。詳情請見【下一頁

政府今晚公布將34處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月12日或13日之前完成檢測。

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 紅磡半島豪庭 2 座
  • 旺角太子道西 101-107 號 利泰大樓
  • 上環樂古道 3 號麗雅苑
  • 東涌富東邨東馬樓
  • 薄扶林置富花園富昇苑
  • 灣仔囍滙 5 座
  • 牛頭角得寶花園 E 座
  • 旺角奶路臣街 17 號
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 西營盤高樂花園 1 座
  • 葵涌葵盛西邨 10 座
  • 長沙灣喜薈 2 座
  • 北角慧翠道 7 號 Braemar Heights 瑞蘭
  • 鰂魚涌康景花園 E 座
  • 柴灣杏花邨 49 座
  • 沙田駿景園 1 座
  • 觀塘月華街38號萬和花園大廈
  • 東涌映灣園賞濤軒 2 座
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 沙田碧濤花園 2 期怡景閣
  • 長沙灣宇晴軒 7 座
  • 青衣青華苑華欣閣
  • 石硤尾石硤尾邨美禧樓
  • 屯門田景邨田敦樓
  • 荃灣祈德尊新邨 B 座
  • 大圍大圍道 24-26 號富昌樓
  • 元朗馬田路38號怡豐花園 B 座
  • 元朗朗屏邨賀屏樓
  • 薄扶林置富花園富麗苑
  • Racks City (中環雲咸街 46-48 號雲明 行 2 樓)
  • FLM (上環蘇杭街62號太興中心1座地下低層及地下A鋪)

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 屯門龍門居12座
  • 屯門龍門居13座

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」  骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡

相關文章

【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合
今日 10:09
【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合
【第五波疫情】今日新增851宗感染個案　74宗為輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增851宗感染個案　74宗為輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合
今日 10:09
【第五波疫情】許樹昌：新一屆政府將與內地商通關　維持現行防疫措施較適合
【第五波疫情】今日新增851宗感染個案　74宗為輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增851宗感染個案　74宗為輸入個案【不斷更新】
衞生防護中心 張竹君 強制檢測 疫情 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
今日 11:47
【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角
今日 12:07
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量
11:49 2022/06/10
【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量