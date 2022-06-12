【野人老師】談善言沈殷怡愛自然教育　河國榮留港發展：跟香港有緣

▲ 談善言與沈殷怡。（林宇翔 攝）

《野人老師》監製湯皓浚及導演陳賢俊連同眾演員鄭丹瑞、邱士縉、陳瑞輝、沈殷怡、談善言、羅允芝、鍾慧冰、陳宇琛、 李敏、陳郁憲、楊淇、黃錦燊、張雷、河國榮、敖嘉年、何洛瑤（Sica）等在今天（6月12日）於元朗攸潭美村出席開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。

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阿談Shirley演老師

首度飾演老師的阿談接受媒體訪問稱：「在非主流學校內教授自然教育。她（望向Shirley）是李白老師即Stanley的老婆。」

至於Shirley指她也是演老師：「不過是補習老師來的，就是平日市面上那種補習老師。起初跟Stanley、Frankie開設補習社，後來Stanley覺得可以發展其他教育，所以便跟晨光老師（談善言飾）合作和探索。」

▲ 談善言。（林宇翔 攝）

阿談笑言：「如果我是小朋友，我當然選擇這種教育方式，很開心的。小朋友們表示如果有大地小學，他們也想去讀。」

Shirley認同道：「沒有考試，而且很多時都是親親大自然，學習動物、植物，以及玩一些小手作，我看他們拍攝時也覺得這些劇情是很夢幻的，如果我讀書時是這樣就好了。」

阿談謂：「因為做學生是很開心的，但做老師則辛苦一點，需要隨機應變，你的知識需要隨時滿足他們，或是令他們對很多事都有興趣，對老師是很高要求的。」

談到跟小朋友合作，Shirley指：「之前也拍過數個兒童節目，但今次最特別是飾演媽媽，之前未試過，我覺得那交流會不同，對我來說是很大的挑戰。我覺得晨光更厲害，她每天都需要對著一班學生。」

▲ 沈殷怡。（林宇翔 攝）

阿談一開始都會擔心控制不到小朋友，「比我想像中好，因為我有演過媽媽但沒演過老師，所以會擔心能否與他們溝通。」

問到會否讓下一代接受自然教育？阿談說：「我應該不會有下一代，如果有的話，我都會想讓他試試，但需要好好物色。有些人可能會藉著自然教育去賺錢，師資是很重要的，亦會考慮外國。」

Shirley也會考慮，「始終這種學習環境下的壓力會少很多，學習的內容反而廣泛很多，很多事親身經歷過會吸收得更快，香港比較少這些先例。如果有此機會，當然會想讓小朋友去嘗試。」

河國榮留港發展

至於同樣有份參演此劇的河國榮透露：「我有一集半的戲份，那一集半內有很多戲份，故事是超正的。」

疫情影響拍攝工作，他表示：「整個行業慢了，去不到外地，唱不到歌、做不到表演，因為我沒有打針。」

▲ 河國榮。（林宇翔 攝）

他希望一直留在香港發展：「跟香港有緣份，因為心繫香港所以想留低。我喜歡拍戲，也喜歡港產作品，外國的演戲方式是有點不同，是Traning和文化有少許分別，香港演戲的方式亦不同。」

河國榮續指：「如果想去荷里活或英國那邊拍戲，英國的會較好，會比較真實，荷里活則講求Chok樣、靚仔，而且說一些反口的話，英國可能會較適合我。不過每個地方的市場也很逼，如果外國的戲不是拍跟中文有關的戲，也不會找上我。」

記者：梁樂欣