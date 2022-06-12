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【封區檢測】九龍城何文田邨景文樓圍封強檢　荃灣象山邨樂山樓發現1宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:11 2022/06/12

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】九龍城何文田邨景文樓圍封強檢

九龍城何文田邨景文樓今午5時起限制在九龍城指明「受限區域」，目標是在明日（13日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:43】荃灣象山邨樂山樓

荃灣象山邨樂山樓約1610人接受了檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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