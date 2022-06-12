【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控

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警方今日（12日）表示，在尖沙咀拘捕2人，票控2人。

警方有組織罪案及三合會調查科、西九龍反三合會行動組聯同機動部隊人員於6月11至12日繼續進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查尖沙咀區內多個娛樂場所，包括酒吧、夜店等。警員於天文臺道一間酒吧發現一名28歲姓王本地男子懷疑使用他人的電子針卡截圖供警方查閱，他涉嫌誤導警務人員被捕。



另外，警員在諾士佛臺一間酒吧發現有2名顧客未有於進入酒吧前掃描「安心出行」二維碼，遂向他們發出定額罰款通知書。該酒吧的33歲姓駱男負責人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。



警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：余思嵐