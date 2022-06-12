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【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做

社會 10:28 2022/06/12

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勞工及福利局長羅致光。（資料圖片）

立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案。勞工及福利局長羅致光今日（12日）表示，坊間有不少分析討論，導致不少僱主誤以為取消「對沖」影響極大，取消「對沖」立法後，還有大量廣泛而深入講解的工作要做，不過並不一定要即時開展，而是要在法例實施前一個合理的時間進行。

勞工及福利局長羅致光在網誌指，取消「對沖」對僱主營運的影響，差不多已可肯定地說會比今年可能出現的通脹影響為少。由於僱員薪酬只佔平均營運成本約三分一，取消「對沖」對僱主平均成本影響只有約0.35%。

他又回應「博炒」的可能性，舉例指有一位「麥仲計」先生，每月薪酬為22,500元，他已為同一個老闆工作5年，如被解僱，便可領取75,000元的長期服務金。他正想想應否「博炒」，如再工作一年，便有機會獲得90,000元的長期服務金。26年後，麥先生已50歲，發現可獲的長期服務金已到390,000元的上限，於是開始「博炒」。不過，老闆見他已是老臣子，便耐心相勸，但麥先生仍「執迷不悟」，故意不服從老闆合法合理的命令，老闆只好即時解僱，麥先生分毫長期服務金都不能獲得。50歲的麥先生只好找僱員再培訓局幫忙，參加就業掛勾課程，每月最高可獲得5,800元的訓練津貼，及後再參與勞工處的中高齡就業計劃。

他稱，有批評指政府就取消「對沖」的《條例草案》講解不足，並指希望外界明白，《條例草案》內容十分技術性，明白無論過往做了多少功夫，不到立法時的所謂「埋門一腳」，大部分受影響的僱主和僱員都未必會留意社會上的討論，更說不上充分掌握一個連他也認為是十分複雜的議題。

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責任編輯：余思嵐

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僱員再培訓局 強積金 勞工及福利局 長期服務金 羅致光 立法會 勞工處

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