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【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記

社會 10:20 2022/06/12

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當局將於本周公布第二階段消費券計劃的發放詳情。（資料圖片）

港府今年4月派發首輪5000元電子消費券，而第二階段的5000元消費券將在暑假發放，並公布會新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同上述兩間即可選擇的營辦商總數增至六間。財政司司長陳茂波表示，將會在本周公布第二階段消費券計劃的發放詳情，沿用上次支付工具的市民，不必做任何登記手續，當局會自動核對之前已登記的資料，令市民能在指定時間順利收到消費券。

陳茂波今日（12日）發表網誌時指，早前已公布了新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的四家，包括支付寶香港、八達通、、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至六家。他十分希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者能享受最多的消費優惠，讓消費券能發揮更大的槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。

至於選擇「唔轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具的市民，便毋須做任何登記手續；當局會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到消費券。

他又說，雖然第五波疫情引致首季市道偏弱，頭四個月零售總銷售貨值總計跌約3%，惟期內網上銷售貨值逆市升36%，總額超過110億元，而有關數據反映市民以至商戶，對電子交易的接受及應用程度的確有所提升。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：郭詩詩
 

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