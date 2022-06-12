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【MIRROR演唱會】MIRO特別場售價安排被質疑　花姐澄清：9成門票供MIRO實名購買

娛樂 10:45 2022/06/12

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人氣男團MIRROR將於7至8月份舉行一連12場紅館演唱會，可是一票難求，歌迷購票時大塞車外，鏡粉及「前夫」更被質疑大多門票都作內部認購，或供贊助商「吸客」之用當鏡粉是「水魚」，令真正鏡粉不能從正途購門票入場捧偶像場。

其實大會亦有從善如流，加開兩場供官方Fans Club的MIRO特別場開售，可是卻被轟安排失當，再令鏡粉及「前夫」怒火升溫。

【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】

花姐發文解釋

首先當日MIRO特別場開售時，系統卻無法負荷大量流量，當網民千辛萬苦登入到購票頁後，可是在填名時一直顯示「填錯」，但卻沒有sample供參考，結果花一段時間填名，卻過了10分鐘限時，令本來可購票也變成買不到。

另外，外間質疑MIRO特別場開售量究竟有多少，懷疑大多門票作內部認購。

MIRROR經理人花姐在昨晚（6月11日）約7時半在個人社交平台以IG Story方式回應MIRO專場售票安排及致歉，寫道：

頭十場演唱會公開售票，好fans都買唔到飛，好失望。我哋聽到大家嘅聲音，喺客觀嘅限制下，老闆及同事爭取加開兩場，冇sponsor，9成門票提供俾MIRO同實名公開發售，以及努力籌備live stream。
我本人非常感激佢哋為MIRO做嘅嘢，因為我同 @mirror.weare 都好想MIRO可以一齊見證呢個里程碑。但場地限制，9成門票仍然未能夠令所有MIRO入場，非常抱歉。
吸取今次經驗，相信未來我哋會做得更好。希望不久將來，MIRROR可以去到更大場館同大家見面！最後，想真心多謝你們一直陪伴！辛苦你們！

鏡粉不想再加埸

另外，昨晚有傳MIRROR再加開3場演唱會的消息，但大多鏡粉表示寧讓偶像休息也不希望加場。

至於眾「前夫」也表示不希望，因為不想再在網上購票的「無間地獄」內無限「輪迴」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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