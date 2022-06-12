【企圖自殺】灣仔酒店40歲男領呔上吊　送院搶救後不治

▲ 男子昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。（資料圖片）

灣仔酒店有男子自殺，送院搶救後不治。

事發在灣仔港灣道1號一間酒店，警方今日（12日）凌晨12時6分接報，指一名40歲男子在房間以領呔上吊。警員接報到場，消防破門並將男子解下。男子昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。警方有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐