【梅雨天】本港明天驟晴驟雨及炎熱　梅雨槽本周三再靠近帶來狂風雷暴

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，有幾陣驟雨。(資料圖片)

天文台今日（12日）表示，本港受較多雲量覆蓋，吹西南氣流，西南風為海上將水汽輸送沿岸地區，帶來驟雨天氣，新界及大嶼山錄逾20毫米雨量，赤鱲角及荃灣更錄逾50毫米雨量。隨著梅雨槽逐漸向北移入內陸，與其相關的雷雨會遠離沿岸地區。明天部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。預料該梅雨槽會在本周中期再度向南靠近華南沿岸，本港天氣轉趨不穩定。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁南至西南風。受西南氣流影響，今明兩日廣東沿岸有驟雨，但日間天氣炎熱。預料一道低壓槽會在本周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣。而高空反氣旋會在本周後期覆蓋廣東，本港天色逐漸好轉。

根據9天天氣預報，明天部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。本周二多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。本周三多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周六部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

