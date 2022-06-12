  • 29°C
香港時間 : 2022612日 (週日) 12:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅雨天】本港明天驟晴驟雨及炎熱　梅雨槽本周三再靠近帶來狂風雷暴

社會 11:19 2022/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港地區今日天氣預測 大致多雲，有幾陣驟雨。(資料圖片)

天文台今日（12日）表示，本港受較多雲量覆蓋，吹西南氣流，西南風為海上將水汽輸送沿岸地區，帶來驟雨天氣，新界及大嶼山錄逾20毫米雨量，赤鱲角及荃灣更錄逾50毫米雨量。隨著梅雨槽逐漸向北移入內陸，與其相關的雷雨會遠離沿岸地區。明天部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。預料該梅雨槽會在本周中期再度向南靠近華南沿岸，本港天氣轉趨不穩定。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁南至西南風。受西南氣流影響，今明兩日廣東沿岸有驟雨，但日間天氣炎熱。預料一道低壓槽會在本周中期為華南沿岸帶來不穩定天氣。而高空反氣旋會在本周後期覆蓋廣東，本港天色逐漸好轉。

根據9天天氣預報，明天部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。本周二多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。本周三多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周六部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」　 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【交通意外】美孚私家車行駛時突停下後車收掣不及釀車禍　私家車司機棄車逃去
今日 10:27
【交通意外】美孚私家車行駛時突停下後車收掣不及釀車禍　私家車司機棄車逃去
【封區檢測】荃灣象山邨樂山樓約1610人檢測　發現1宗陽性個案【不斷更新】
今日 09:56
【封區檢測】荃灣象山邨樂山樓約1610人檢測　發現1宗陽性個案【不斷更新】
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
今日 10:11
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做
今日 10:28
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做

你可能感興趣

【交通意外】美孚私家車行駛時突停下後車收掣不及釀車禍　私家車司機棄車逃去
今日 10:27
【交通意外】美孚私家車行駛時突停下後車收掣不及釀車禍　私家車司機棄車逃去
【封區檢測】荃灣象山邨樂山樓約1610人檢測　發現1宗陽性個案【不斷更新】
今日 09:56
【封區檢測】荃灣象山邨樂山樓約1610人檢測　發現1宗陽性個案【不斷更新】
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
今日 10:11
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
荃灣 颱風 新界 大嶼山 天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賞心悅目】10歲女生作業字體工整猶如印刷品　老師大讚漂亮且工整
15:46 2022/06/10
【賞心悅目】10歲女生作業字體工整猶如印刷品　老師大讚漂亮且工整
【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
11:47 2022/06/11
【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角
12:07 2022/06/11
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角