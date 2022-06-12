【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長

▲ 1995年皇仁書院會考10A狀元蔣濛，將於2023年1月1日出任美國普渡大學校長。

聞名全球的工程大學美國普渡大學（Purdue University）於當地時間周五（10日）宣布，委任行政副校長兼John A. Edwardson工程學院院長蔣濛為新校長，他將於2023年1月1日起上任為該校第13任校長。

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美國普渡大學董事會主席Michael Berghoff在新聞稿中表示，蔣濛是帶領普渡大學進入下一個「巨大飛躍」的理想人選，董事會對他充滿信心，「他不僅表現出卓越的學術成就，還表現出管理敏銳度，與學術、政府和商業夥伴建立有效關係，以及公共溝通技巧。」

▲ 皇仁書院歷年盛產公開試狀元。（香港經濟日報資料圖片）

11歲來港自學廣東話及中英文

年僅45歲的蔣濛是國際工程界的著名學者，1977年出生於內地天津，11歲舉家來港投靠祖母，家庭清貧的他在港由零開始自學廣東話、繁體字和英文，升中獲皇仁書院取錄，1995年更於中學會考成為10優狀元，是當年皇仁4名10優之一。

蔣濛之後獲獎學金赴美國升學，在史丹福大學取得學士、碩士，並在該校獲得電機工程學博士學位。其後他加入普林斯頓大學為助理教授，其後晉升為教授，成為該校最年輕的教授之一。

2017年，蔣濛出任普渡大學工程學院院長，2021年兼任行政副校長，他目前為該校行政副校長兼John A. Edwardson工程學院院長。

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普渡大學讚頂尖科學家

蔣濛將接替由2013年已擔任校長至今的Mitch Daniels，又指他在該校服務5年期間，帶領大學達到有史以來最高排名，更於2020年曾擔任美國國務卿科技顧問。該校在最新2023年度QS大學排名全球129位，在THE的2022年度排名則全球列105位。

普渡大學指出，蔣濛在邊緣運算（Edge computing）、網絡擁塞控制（internet congestion）、雲端及視像優化領域表現卓越，擁有25項專利並創辦3間公司，2013年獲美國國家科學基金會授予年輕科學家的最高榮譽華特曼獎（Alan T. WatermanAward），成為當時40歲以下頂尖科學家。

蔣濛︰像學生一樣向每個人學習

蔣濛表示成為該校校長是最高榮譽，他希望延續上任校長光榮，即使工作艱鉅仍會保持謙卑，並會像學生一樣向每一個人學習，他首要工作是聆聽學生、教職員、校友以至州、國家、合作伙伴、朋友及家人意見。

他指教育令他的生活脫離匱乏，有幸能為大學服務；他又自言作為實現美國夢的移民人士，對於可在美國高等教育中服務感到自豪。

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責任編輯︰王明芳