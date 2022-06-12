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【重新開放】康文署重開轄下4個體育館　一文看清各館重開日期

社會 11:14 2022/06/12

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

康文署重開轄下4個體育館。（陳靜儀攝）

康文署今日（12日）宣布轄下4個體育館分別於6月20日及27日向公眾重新開放。這些場地早前暫停開放以用作防疫用途。

市民可於以下日期起，使用康體通網上預訂服務、已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站，或於當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂以下場地的收費設施：

場地 重開日期 開始預訂日期
車公廟體育館
（查詢電話：2790 0221）		 6月20日 6月14日
保榮路體育館
（查詢電話：2639 2979）		 6月20日 6月14日
香港仔體育館
（查詢電話：2555 8909）		 6月27日 6月21日
大埔體育館
（查詢電話：2664 7222)		 6月27日 6月21日

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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