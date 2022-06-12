【生命鬥士】5歲癌童Sheldon腳痛至不能走路　兒子做第6期治療媽媽求癌細胞勿再擴散

▲ 5歲癌童Sheldon腳痛至不能走路，需做第6期治療。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，抗癌路波折重重。Sheldon曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想。上個月Sheldon開心度過5歲生日後，面部、雙腿再度疼痛，甚至不能走路，目前需接受第6期的治療。面對反覆的病情，Sheldon的媽媽只求癌細胞不要再擴散。

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抗癌路多波折如坐過山車

由2020年8月確診至今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。最近的檢查報告顯示，他骨髓再度出現癌細胞，媽媽慨嘆其病情「就好像坐過山車一樣」。

縱然如此，父母堅持讓兒子治療，不輕言放棄，並把握親子相處時光，去露營並影家庭照。5月28日Sheldon生日，他們更為兒子舉辦一個溫馨、難忘的生日會，希望為他慶生到80歲。

兒子痛至打嗎啡憂無法走路

不過，昨晚（11日）Sheldon的媽媽在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的消息，指生日過後病情反覆。她說，兒子過了一個非常開心、難忘的生日，第一次去海洋公園、開生日party、去兒童室內遊樂場「玩樂熊貓」玩耍，「繃繃跳、精靈的他完全不像重病的男孩，可以和正常健康的小朋友一起玩樂，實在是難得！」

但她說「快樂過後他的痛症又開始出現了」，Sheldon身體再感痛楚，甚至擔心自己再也無法走路。

可惜這星期他的面部和雙腿又再感到痛楚，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛，他今天（11日）更問我：『我會不會從此不能走路？』

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接受第6期治療只求勿擴散

Sheldon的媽媽表示，從西班牙回港後，兒子接受了第5期化療、免疫治療及其他治療，已止住了痛楚。她直言「即使我們需要自費百多萬的龐大醫藥費也總算值得」，惟近日Sheldon身體再感痛楚，只好繼續治療，亦求勿再惡化。

現在唯有繼續接受額外第6期的治療，希望仍然能有效地舒緩他的痛楚及控制病情，求主醫治，千萬不要再擴散。

儘管如此，Sheldon的媽媽仍很感恩兒子能與好友一起遊玩，開心、健康地過5歲生日。她感謝每一位祝福、疼愛Sheldon的支持者。對於兒子開心玩樂的情景，她仍歷歷在目：「我怎也不會忘記他在波波池，雙眼發光、興奮地說道：『就是這個……我一直也很想玩這個波波池呢！』」

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責任編輯：羅嘉欣