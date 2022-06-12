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【全城集氣】針後心肌炎11歲女童接受心臟手術　家屬：奕彤仍未渡過危險期

兒童健康 11:45 2022/06/12

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針後心肌炎女童接受心臟手術，家屬稱奕彤仍未渡過危險期。

本港11歲女童蕭奕彤日前因接種第二針疫苗後出現心肌炎而入院。女童姨姨昨日（11日）在Facebook專頁發文，表示奕彤剛完成心臟手術，但仍在危險期。對家人而言，現在沒有壞消息便是好消息。

最新影片：

順利完成手術 家人︰她努力活著

奕彤的姨姨在更新貼文中，感謝社會對奕彤的關心、慰問，令其手術在各界祝福加持下順利完成，不再每況愈下。而奕彤現時努力求生，暫未脫離危險期：

奕彤現時仍在努力的活著，但仍未渡過危險期。暫時我們都在見步行步，沒有壞消息便是好消息。

澄清奕彤非陷入昏迷

奕彤姨姨又澄清此前坊間的錯誤報導，指當時奕彤因有意識想醒來時，身體卻無法動彈，及對維生儀器感到恐懼而掙扎；為避免影響喉管，醫生處方了令其睡覺的藥物，並非是坊間報道的陷入昏迷。

注射第二針疫苗後心口痛入院

11歲的奕彤剛考獲了第一志願的中學，家人形容其品學兼優，個性樂天善良。在前三星期曾注射第二針復必泰，針後因心口痛及肚痛入院檢查，確診心肌炎，入住兒童醫院，一度情況危殆，需入ICU搶救。

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責任編輯：羅嘉欣

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