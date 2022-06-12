【打擊罪行】30歲男袋內檢疑仿製手槍被捕　住所檢12支仿製槍械及貼上警徽背心等

▲ 案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。（資料圖片）

警方今日（12日）表示，一名男子在住所單位懷疑藏有仿製槍械，及無牌管有無線電發送器具被捕。

警方指，本月10日下午約4時30分接獲報案，指懷疑有人在長沙灣通州街藏有一把疑似手槍物體。警員接報到場，在該名30歲姓羅男子的袋內檢獲該把懷疑仿製手槍。其後搜查該名男子位於將軍澳康城路的住所，並檢獲12支仿製槍械、無線對講機、貼上警徽的背心、護目鏡、頭盔等。



該名30歲姓羅男子涉嫌藏有仿製槍械及無牌管有無線電發送器具被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

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責任編輯：余思嵐