【特首卸任】林鄭月娥指五年任期大上大落　對即將卸任感如釋重負

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥將於月底卸任，她 形容自己的5年任期是「大上大落」，指知道 7月1日之後香港發生的事與她無關，有如釋重負的輕鬆感覺，又對自己的公務生涯感到安慰、自豪和無悔。她早前出席任內最後一次答問大會時，指已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。即看：【下一頁】

林鄭月娥 今早（12日）於電台節目中表示，自己即將離任，知道 7月1日之後香港發生的事與她無關，有如釋重負的輕鬆感覺，是其他人難以想像 ，認為 沒甚麼捨不得，希望之後可以多休息：

知道7月1日之後香港發生的事都與我無關，那種輕鬆的感覺你們很難想像......以往每晚都要將手機，不只是一部手機放到床頭，會有無形的壓力，而 退任這個可以解除，想瞓到幾點就瞓到幾點......希望7月1日之後可以多點時間休息。

她又對自己的公務生涯感到安慰、自豪和無悔，指自踏出校門後一直在政府服務，是一個好的歷程。她 形容自己的5年任期是「大上大落」，指由2017年上任至2019年中爆發「黑暴」前，她有兩年相當充實和成功的工作，包括開通了多項大型基建，例如高鐵、港珠澳大橋等，亦曾帶隊上北京慶祝改革開放40周年等。 不過，她對 在任期的下半部不能持續做有關工作感到可惜，但強調最主要原因非「黑暴」，而是新冠疫情令她不能離境。



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責任編輯：郭詩詩