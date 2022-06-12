【聲夢傳奇2】「折骨Ben」妹妹Maggie緊張失準　Jasmine被指有Chantel影子

▲ 《聲夢傳奇2》

TVB《聲夢傳奇2》在昨晚（6月11日）首播，一開場先由《聲夢傳奇》畢業生炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock），與第2季共23名學員攜手演出開場長約6分鐘的一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》。

今次《聲夢2》學員包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine），以及XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

在歌舞之後，眾學員在森美帶領下，分成4組「拜會」評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim。

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舒文太投入仆倒

由於節目唯一組合XiX六名成員均已有《聲夢JUNIOR》參賽經驗、並因節目累積了一定人氣，故一直被看高一線；6人會見評審的表演歌曲為側田經典歌《命硬》，為展示組合優勢，XiX選擇以Acapella模式獻唱。

可惜卻遭出名要求高的舒文狠批：「我唔係嚟聽音準，而係你點令首歌感動到人。隻歌講咩？全世界都反對吖嘛，呢個位要係好唔服嘅。」及後在舒文認真指導下，XiX果真小宇宙大爆發唱出「不服輸」的不甘情緒，舒文更因過份投入仆倒，獲網民關心：「佢冇跌親呀嘛？」

除舒文外，Johnny Yim亦成功將學員點石成金，事緣3歲已開始學唱古典歌曲的Jasmine，獻唱《一加一》時未知是否過份緊張，竟像機械人般零感情、未能帶出歌曲充滿希望的意境，令溫和的Johnny Yim亦忍不住批評：「我見你唔笑，我覺得好似冇乜希望咁。」

Johnny Yim建議Jasmine笑住升Key再試唱，成功令Jasmine脫胎換骨，並吸引網民留言讚好，笑指Jasmine有師姐Chantel甜美影子，並大讚她有冠軍相。

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個個變喊包

雖然本集只是讓學員「初試啼聲」熱身，還未進入比賽階段，但已出現不少「緊張大師」及喊包。

開播前已備受關注的「折骨Ben」（趙祥誠）妹妹Maggie，雖然聲線獨特吸引，但由於太緊張，表現生硬兼數度忘詞，遭張佳添狠批「一碌木」兼「沒有存在感」。

但他看得出Maggie有實力的張佳添，還以爛Gag打圓場謂：「你緊張就等於一個男仔終於成功約咗一個女仔食燭光晚餐，諗住好豪、好型咁請食飯，點知發覺唔記得帶銀包。」

▲ Maggie

淚灑情況最嚴重的、則是Johnny Yim組別，獻唱《Over The Rainbow》的Nicole，因表現不似預期失望爆喊，更由錄影廠喊到出走廊，令見慣大場面的森美亦嚇一跳，柔聲予以安慰，獲網民大讚「暖男」。

Jasmine則因被Johnny Yim指最有機會早出局淚灑當場，但未知是否害羞，Jasmine一再否認落淚，並指自己只是「眼睛流汗」，讓森美及不少網民笑破肚皮。

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姚焯菲落淚粉絲心痛

此外，師連師姐姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）與《聲夢傳奇2》分享參賽心得時，回憶當日表現失準時也不禁落淚。當中，「小公主」姚焯菲落淚，歌迷在網上表示睇到感心痛。

首集彈出的唱得之人分別有小提琴演奏家的Janees、及曾與郎朗同台演出的最年輕學員Sabrina。

年僅13歲的Sabrina對談時表現謙虛，指過往成績及經驗對她來說已不再重要，並希望能藉這次經驗開啟新一頁。Sabrina獻唱完《Traitor》後，森美嚇得目瞪口呆，並瘋狂大讚謂：「Amazing，頭先仲好害羞，但佢一開聲，佢把聲嘅靈魂唔係屬於佢，好似拋低咗幾世人咁。」

▲ Janees被網民讚超班。

Janees獲好評

至於連網民都認為唱功無懈可擊、表現超晒班的Janees亦獲森美及張佳添一致好評：「有功底、聲靚、識唱歌！你係一塊好嘅玉，可以雕琢。」

除Janees及Sabrina以超強唱功折服網民，XiX、Nicole及Pamela亦是網民重點心水；Nicole首集雖表現失準，但由於態度認真兼樣子可愛，獲網民洗版式正評及打氣。

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