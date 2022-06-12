  • 29°C
香港時間 : 2022612日 (週日) 12:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【道路安全】西環婦人過馬路遭車撞　警籲市民善用「行人四寶」

社會 12:14 2022/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（網上片段）

警方周六（11日）表示，市民要善用「行人四寶」，切勿胡亂過馬路 。

警方在社交網站指，於今年5月1日，西環卑路乍街有一名行人因不小心過馬路而被車輛撞倒，受傷送院，提醒行人過馬路時應該善用「行人四寶」，即天橋、斑馬線、隧道和行人過路燈。另外，司機亦要時刻做到「專注、忍讓、守法」，留意路面情況，即使有突發事故，都可以有足夠時間作出反應。

根據香港法例，任何使用道路的行人如疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被判罰款2,000元；而任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年， 及須強制修習駕駛改進課程和記違例駕駛10分。

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」　 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
今日 10:11
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做
今日 10:28
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
今日 10:20
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
【梅雨天】本港明天驟晴驟雨及炎熱　梅雨槽本周三再靠近帶來狂風雷暴
今日 11:19
【梅雨天】本港明天驟晴驟雨及炎熱　梅雨槽本周三再靠近帶來狂風雷暴
【打擊罪行】30歲男袋內檢疑仿製手槍被捕　住所檢12支仿製槍械及貼上警徽背心等
今日 11:35
【打擊罪行】30歲男袋內檢疑仿製手槍被捕　住所檢12支仿製槍械及貼上警徽背心等

你可能感興趣

【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
今日 10:11
【防疫措施】尖沙咀酒吧28歲男疑用他人針卡被捕　兩顧客無掃安心出行遭票控
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做
今日 10:28
【取消對沖】強積金對沖影響較通脹更低　羅致光：有大量廣泛而深入講解工作要做
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
今日 10:20
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
交通事故 危險駕駛 西環 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賞心悅目】10歲女生作業字體工整猶如印刷品　老師大讚漂亮且工整
15:46 2022/06/10
【賞心悅目】10歲女生作業字體工整猶如印刷品　老師大讚漂亮且工整
【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
11:47 2022/06/11
【東張西望】游莨維採訪槍擊案後發文轟港聞記者　一蚊Joe刪帖後重整思緒：汲取教訓
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角
12:07 2022/06/11
【綠葉王】沈威離世終年71歲　80年代港片著名反派曾奪金像獎最佳男配角