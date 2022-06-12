【道路安全】西環婦人過馬路遭車撞　警籲市民善用「行人四寶」

▲ （網上片段）

警方周六（11日）表示，市民要善用「行人四寶」，切勿胡亂過馬路 。

警方在社交網站指，於今年5月1日，西環卑路乍街有一名行人因不小心過馬路而被車輛撞倒，受傷送院，提醒行人過馬路時應該善用「行人四寶」，即天橋、斑馬線、隧道和行人過路燈。另外，司機亦要時刻做到「專注、忍讓、守法」，留意路面情況，即使有突發事故，都可以有足夠時間作出反應。

根據香港法例，任何使用道路的行人如疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被判罰款2,000元；而任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年， 及須強制修習駕駛改進課程和記違例駕駛10分。

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責任編輯：余思嵐