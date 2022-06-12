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【公廁套房】港婦元朗套房放租被嘲「出租公廁」　地磚破爛索價$2800網民斥無人性

健康 13:19 2022/06/12

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港婦出租元朗一間套房，被斥是「出租公廁」，無人性。

香港住屋問題嚴重，即使擠身劏房，租金也不便宜。近日一名港婦在網上出租一間位於元朗的套房，月租$2800。惟該單位殘破、骯髒，令不少網民以為是公廁，直斥放租者無良心、無人性。

最新影片推介：

該名女子在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發文放租，出租單位為元朗洪水橋一間套房，免佣金，每月索價$2800。樓主聲稱，該單位鄰近輕鐵站、巴士站，交通方便，而且附近有街市、超市、酒樓、餐廳。

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從相片可見，該套房只設有一個廁所、一個洗手盤，甚麼傢俱也沒有，也沒有窗，只見天花板有一個抽氣扇。廁所內設有熱水器、花灑，但地磚破裂。單位整體裝潢殘舊、殘破，環境衛生一般。

帖文引起熱議，不少網民看了相片，也以為是公廁，驚訝竟有人會出租這樣的單位。有人認為業主應裝修單位後才放租，斥此單位不是讓人居住的。大部份人也斥責業主「無良心」、「無人性」，反建議業主不如「自住」。有人甚至說，寧染疫住方艙，也不租住此單位。

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責任編輯：羅嘉欣

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