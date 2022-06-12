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【保育發展】活化雷生春保留原有建築特色　黃偉綸：至今逾52萬訪客反映項目受歡迎

社會 12:42 2022/06/12

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藥店內有 「雷生春」匾額，建築物頂部亦有兩個刻有「雷生春」店名的灰塑，這些特色均保留下來。（網誌圖片）

政府公布把雷生春列為法定古蹟。發展局局長黃偉綸今日（12日）表示，在活化雷生春過程中，項目團隊按照最少干預的原則進行，盡量保留原有的建築特色，只作適量改裝加建，令整幢大樓散發着獨有的韻味。至今到雷生春就診的人數已超過21萬人次，訪客也超過52萬人次，反映這個活化項目非常受市民歡迎。

黃偉綸在網誌指，雷生春不僅見證了雷亮家族在香港的早期歷史，更記錄了深水埗區過去民眾的生活、經濟活動和香港當年的建築風格。雷生春是少數自1930年代留存至今的特色唐樓，設計中西合璧，正立面採用弧形設計，配以長方形框架及有設計特色的欄杆，是新古典主義的象徵。

地下有八根花崗石柱，使遊廊延伸到行人路上，形成廻廊；廻廊上方的遊廊寬闊、「下舖上居」，以及建築物頂部刻有「雷生春」店名的灰塑等，都是本地典型戰前「唐樓」設計。寬闊的遊廊既使室內有充足自然光和通風，亦可為路人遮蔭擋雨，設計充滿人情味。

他又稱，在活化過程中，雷生春原有的特色及構件均得以保留，例如地下的雷生春木牌匾、商店櫥窗連遮板、正門上飾有雷生春商標的玻璃嵌板、水磨石外牆、建築物頂部的大型灰塑等。方雪原表示，這些特色和構件都是雷生春很重要的元素，令整幢大樓散發着獨有的韻味。

另外，浸大於2012年把雷生春活化為中醫藥保健中心，一直營運至今。中心地下設有涼茶舖，正是回應雷生春以往的特色，第五波新冠疫情亦提升市民對中醫藥的認識，浸大希望繼續運用這個別具歷史價值的地方，把中醫藥發揚光大。

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責任編輯：余思嵐

 

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