【新聞自由】駱惠寧：香港需要愛國愛港傳媒堅持真理　激濁揚清

▲ 左起：中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥、候任特首李家超。（陳國峰攝）

中聯辦主任駱惠寧表示，國家主席習近平一直牽掛香港發展，強調在香港這個多元社會，需要愛國愛港傳媒，堅持真理，激濁揚清。

駱惠寧今在大公報創刊120周年活動上，宣讀中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向大公報發出的賀信。駱惠寧指出，習近平希望大公報為一國兩制實踐行穩致遠，為實現中華民族偉大復興的中國夢，書寫更精彩的時代篇章。「這也是對香港所有愛國愛港傳媒，對香港所有一國兩制實踐參與者、建設者，所提出的殷切囑託。」

▲ 駱惠寧宣讀國家主席習近平賀信。（陳國峰攝）

特首林鄭月娥和候任特首李家超亦有出席並致辭，是李家超接受中央任命後，二人首次同場。林鄭表示，媒體除了繼續善用新聞自由、監察政府施政外，更應該自覺維護國家安全，遵守法律，主動向社會傳達有關國家安全的信息，為廣大讀者和觀眾提供正確、全面、不偏不倚的資訊。

李家超表示，香港的新聞自由，受《基本法》保障，並符合《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定。只要不違反法律，新聞自由空間無限。這標準和世界先進的地區一致，包括西方國家。他強調，新聞工作擁有公民社會力量，也因此有重要的社會責任。

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記者：林曉君