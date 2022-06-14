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傳再多一名立法會議員染疫　劉業強：正等待核酸結果

政治 18:16 2022/06/14

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立法會議員劉業強。（資料圖片）

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒上周五初步確診，傳聞經民聯立法會議員劉業強今亦告染疫。劉業強回覆查詢時表示，正等候核酸測試結果，而為安全起見，會居家隔離。若劉業強不幸確診，更將會是首名染疫的行政會議成員。

據了解，劉業強為安全起見，今早未有出席行政會議，而他在幾日前，也曾接受過核酸測試，當時結果為陰性。

上周五陳祖恒宣布快測陽性後，在周三及周四的會議中，坐其左側的劉業強，當日曾表示已在早上和下午，進行了快速測試，結果呈陰性，而坐在陳祖恒右側的地產及建造界議員龍漢標，上周五快測呈陰性，今日的快測同樣為陰性。

事實上，七一臨近，政府和立法會均嚴陣以待，昨日立法會主席梁君彥已提出4個要求防疫，包括要求議員暫停在立法會前廳「請客」，出席會議時須戴口罩，全體議員及其職員，每日回立法會前須確保快測結果為陰性。

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撰文 : 傅流螢

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