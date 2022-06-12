【精神健康】全港精神健康調查料明年上半年完成　陳肇始籲市民有情緒困擾應求助

▲ 陳肇始（左四）參觀青山醫院精神健康體驗館。（網誌圖片）

食衞局局長陳肇始今日（12日）發表網誌，指新冠疫情為日常生活帶來不同的改變與挑戰，在小心保護自己和家人，減低受感染的機會的同時，也要注意自己和身邊的人的精神健康，並努力保持心境開朗，呼籲市民一旦察覺自己或他人的情緒有困擾，便須倍加留意，有需要時應向專業人士求助。

陳肇始指出，由精神健康諮詢委員會統籌的「精神健康項目資助計劃」已於去年7月推出，分兩期推行。第一期資助計劃今年1月批出約一億元予70個精神健康相關項目；第二期資助計劃的詳情將於今年7月初公布。她表示樂見各非政府機構及大專院校對第一期資助計劃的反應踴躍，並在此鼓勵各界人士積極申請第二期資助計劃，一同為社區精神健康出力。

她又說，經諮詢委員會的討論，食衞局委託大學為三個不同年齡組群人士包括兒童及青少年、成人和長者進行全港精神健康調查。第一階段的調查已經展開，收集不同年齡組群人士的患病率數據、了解成因和康復元素等。有關調查預計明年上半年完成。

食衞局聯同醫管局、教育局和社署自2016/17學年起推出「醫教社同心協作計劃」，至今有5個設有兒童及青少年精神科服務的醫管局聯網有參與計劃，而參與協作計劃的學校已由2016/17學年的17間增至2021/22學年的210間。

至於由諮詢委員會牽頭成立「兒童及青少年精神健康新服務模式專家小組」，檢討為兒童及青少年提供精神健康服務的模式。專家小組去年3月底推出「躍動同行先導計劃」，通過由臨床心理學家、專科護士、職業治療師和社工等人員組成的跨界別及跨專業團隊，在社區為患有專注力不足/過度活躍症及合併症的兒童及青少年提供適時的評估、支援和介入治療。截至今年5月底，該先導計劃已為約600名兒童及青少年提供服務。

在長者方面，食衞局聯同社署和醫管局於2017至2019年間以先導計劃形式推行「智友醫社同行計劃」，為社區內有輕度至中度認知障礙症的長者及其照顧者提供支援服務。她表示，很高興看到計劃因其成效而獲諮詢委員會支持自2019年2月起恆常化，並於同年5月擴展至全部7個醫管局聯網，以及41間長者地區中心。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩