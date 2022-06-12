【犁庭掃穴】 警昨搜查娛樂場所181次　拘24人、發51張違反防疫定額罰單

▲ 警方昨繼續於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的執法行動。（資料圖片）

警方昨日（11日）繼續於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的執法行動，以打擊三合會活動及堵截其收入來源。

▲ 警方昨日（11日）繼續於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的執法行動。（警方圖片）

行動中，人員搜查各類娛樂場所共181次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、夜店等，並突擊搜查多個處所。另外，人員於多區道路設置路障及檢查站，截停及檢查可疑車輛。截至今日（六月十二日）凌晨，人員再拘捕24人，包括16男8女，年齡介乎24至74歲，他們涉嫌干犯「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等。

另外，人員亦在行動中發現有人違反防疫相關規例（第599G, 599F及599I章），共發出51張定額罰款通知書。

警方表示打擊三合會是警務處處長首要行動項目之一，警方將繼續不遺餘力打擊任何三合會活動，絕不姑息任何違法行為。

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責任編輯：袁澍