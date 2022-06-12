【劣質紋身】港女花$3,000紋身中伏疑染HPV　圖案甩色皮膚發炎長肉瘡

▲ 港女紋身中伏疑染HPV，圖案甩色皮膚發炎長肉瘡。

時下有不少年輕人熱愛紋身，將自己喜愛、有意義的圖案紋在身上作為紀念。不過，紋身顏料不容易清洗，若遇上劣質紋身，恐怕會導至留疤、皮膚炎等，問題隨時跟一世。近日有苦主在網上分享紋身中伏經驗，紋出的圖案不僅難看，更令其皮膚受感染，引起討論。

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在Facebook討論區「香港紋身關注組」，有網民分享多位苦主在同一位紋身師經手紋身後，皮膚腐爛敏感的案例。其中一名苦主花費$3,000紋身，但從貼文配圖可見，紋身圖案差劣，線條「走樣」、填色不均甚至填出界。

該苦主補充稱，紋身師在過程中以幼針填色，已是不恰當做法，令客人感到極度痛楚。在紋身完成後，圖案處已因過程入針太深而當場出現「化線」情況，紋身師卻慌稱「化咗嗰啲之後會無」。

事後，該苦主紋身處皮膚出現腫脹發炎、甚至長出一顆約1cm大的肉瘡，不斷滲出血水，經皮膚科診治後仍無改善。皮膚及性病專科醫生馮偉傑接受傳媒訪問時表示，該苦主應受到過濾性病毒HPV感染，肉瘡會擴散病毒至周圍，附近皮膚小面積但密集的脫皮情況顯示已被傳染。

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數名苦主遭受同樣皮膚困擾

此外，還有苦主表示，自己花費$2,000請該紋身師紋圖案在手腕，結果成品不好看之餘，同樣有脫色問題，過程中亦極痛、流很多血，事後紋身處腫脹難消、極度痕癢。經皮膚科診治後表示，因紋身過程太用力，令顏料深入深層皮膚。該苦主只好再花金錢及漫長時間「洗紋身」，十分痛苦。

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涉事紋身師無悔意拒絕退款

涉事紋身師曾用其中一名苦主的紋身圖案在instagram出貼，配文卻稱是「未達標劣作」。而多名苦主事後向紋身師理論，要求退款，但紋身師卻表示自己「唔係紋身師」，全由客人自行判斷，更大言不慚稱自知作品欠佳，是「欠人一世」。同時又拒絕退款，稱若對所有苦主都退款，會超出自己能力範圍；既然都已「紋衰咗」，退錢也於事無補。

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事件引來網友熱烈討論，無奈苦主們應要事前做足資料，找信譽良好的紋身師保障自己。同時，有議員指紋身與醫學美容、激光等同屬高能量注射手段，但本港現時並無條例監管操控者。認為應要設立發牌制度，保障消費者。

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責任編輯：羅嘉欣