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【野人老師】Frankie+Stanley回應賣飛問題　 MIRROR演唱會以最佳狀態示人

娛樂 16:37 2022/06/12

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）和邱士縉（Stanley）在今天（6月12日）於元朗攸潭美村齊岀席《野人老師》開鏡拜神儀式，一眾演員及幕後主創出席，祈求拍攝順利。

近日MIRROR演唱會門票成全城熱話，大批鏡粉及「前夫」未能順利購票而大感不滿，Frankie和Stanley接受訪問就此事件作岀回應。

【野人老師】談善言沈殷怡愛自然教育　河國榮留港發展：跟香港有緣

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演唱會門票

首先Frankie指：「公開發售前已收到很多親友問有沒有票，實在也不知道情況會如何，很多都是公司安排了，我們尊重公司。」Stanley也表示：「公司會先煩惱門票岀售的問題，我們之後會有多少門票之後會再告知我們。」

Frankie覺得身為演出者，對粉絲最佳回報就是盡力表演：「我們也盡了最大的本份，構思、做甚麼Item，在台上報答大家是最好的途徑，也多謝粉絲。」

Stanley亦認為：「我們能夠做到的就是做好自己的表演，令觀看的粉絲會看見一個很好的表演，制度上的事情是很難改變的。先做好自己，多謝大家的厚愛。」

陳瑞輝（左）和邱士縉。（林宇翔 攝）

秘密訓練

被問到為演唱會有否勤加操肌及準備特別項目，Frankie回答：「我應該都會操靚個Body，不論需不需要露，你（望向Stanley）也在操。」Stanley只透露：「我今次也給予自己一些挑戰，先賣個關子。」

至於問到會否開Live安撫鏡粉？Stanley說：「如果開Live能夠安撫到他們的心靈，當然沒所謂。」Frankie亦謂：「很樂意的，可能從排舞時抽時間去開Live。」

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齊齊演老師

說回今次新劇《野人老師》，Frankie介紹自己角色說：「我跟Stanley是好朋友來的，從小玩到大，是一個跟我有點反差的角色，我說話時經常會動來動去，但顏家棟這角色是很認真、可靠，所以亦有點難度。」

男主角Stanley指：「我的角色是李白，他是分前後期，最大挑戰是角色轉變且有成長期，對我來說也好玩的。他一開始是補習天王，招招積積的樣子，之後因為大地小學而漸漸地改變自己。」

今次與一班小朋友合作，Stanley分享感受：「跟小朋友合作是很開心的，他們真的很得意，他們也算很聽話，當然亦會很易分心。坦白說，在此逗留一會也很熱，他們還穿畢業袍，很熱的，但也不會投訴。他們因為會容易分心，所以要把握首數Take，主要由導演把關。我們主要跟他們有默契，有時提點他們。」

（林宇翔 攝）

Stanley事業為先

被問到會否有組織家庭的計劃，與女友一向恩愛的Stanley說：「最主要是剛剛事業起步，事業上未算是做得很好，先繼續打拼，我們的感情也很穩定。」

之前憑《IT狗》演Never大受歡迎的Frankie指，今次是很不同的角色，稱：「這次會較沉穩、木獨，他的故事線會有非常多的情緒在內，岀來會很不同。」

Stanley也指Frankie的角色很難演，Frankie謂：「今次有機會看到我生氣的畫面，很新鮮。」

記者：梁樂欣

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