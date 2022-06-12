【鄭欣宜演唱會】秋官現身紅館捧場　湯令山馮允謙跪地向Joyce示愛

鄭欣宜（Joyce）在昨晚（6月11日）於紅館舉行第二場「 鄭欣宜演唱會2022」，爸爸鄭少秋（秋官）也有捧場，在觀眾席睇足全場，嘉賓湯令山台上跪地向Joyce送戒指時，他還舉手指公讚好，全場起哄。

此外觀眾席上還有胡楓、盧海鵬、姜大衛與太太李琳琳、陳淑芬等一班睇住Joyce長大的前輩，以及Joyce的好友許廷鏗、彭秀慧、佘詩曼、馮允謙、C AllStar的梁釗峰和何建曦（Jase）和雲浩影（Cloud）等，完場後Joyce跟他們大合照，非常熱鬧。

【鄭欣宜演唱會】Anson Lo為Joyce抹汗 ERROR壓軸登場唱《愛‧回家》

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昨晚觀眾亦特別熱情，三度Encore不肯離場，Joyce換便服上台笑言已將歌單唱完，向觀眾大派心心，最後她唱《有故事的人》以謝支持。

而昨晚紅館舞台變成「冧爆Joyce專區」，不時有男觀眾大叫「I Love You」，就連兩位表演嘉賓，湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay Fung）都分別向Joyce單膝跪地，一個送戒指，一個唱情歌，冧爆Joyce 。

在Joyce介紹Gareth.T出場時，她說：「我細個夢想有個細佬，可能因為屋企女人多，缺乏陽氣，好想有一個細佬，我可以做家姐。最好有才華，迫佢同我唱歌和寫歌畀我。」

然後合唱Gareth.T英文歌《Boyfriend Material》，並多謝他為今次演唱會創作主題曲《我地》，其才華完全乎合她心目中好弟弟的要求。

不過，Gareth.T表示有一份禮物送給Joyce，但不適宜以「弟弟」身份送出，然後他跪地遞上玩具「鑽石戒指」，說：「I’m your boyfriend material.」Joyce大叫：「Oh My God！你好大膽，喺我爸爸面前送戒指畀我！」觀眾席上的秋官高舉姆指讚好，全場起哄。

Gareth.T還深情地說：「Joyce, will you ……buy my album when it come out. 」原來是請Joyce捧場買他的新專輯，Joyce立即答應。問為何送戒指？他說：「上星期問你最想要咩？你話要diamond ring，我已經盡晒力！」雖然是玩具，但Joyce一樣好感動。

馮允謙壓軸登場

在Encore環節Joyce介紹第二位表演嘉賓出場，揚言經常被他的歌聲和笑容迷暈，音樂響起《思念即地獄》，馮允謙（Jay）升上台，全場尖叫。

兩人深情合唱，Jay 在尾聲一邊唱「It's killing killing me without you girl～」一邊單膝跪地，Joyce驚喜到O咀！最尾她作狀與Jay咀嘴，全場再度尖叫。

Jay讚她性感，Joyce撒嬌說：「我好嬲呀！（Why？）你咁樣，我未準備好嘛！你剛才望住我唱歌，係咁電我，我見到你個頭周圍好似有花開咁架！」

全場合唱《地球來的人》

然後Jay話口乾要飲水，拿出印了Joyce肖象的水壺。接著送上蜜糖，他說：「蜜糖即係Honey，樽上面貼咗我哋嘅合照，仲寫住『Just For Joyce』，係你專屬嘅Honey！」Jay連環出冧招，氹得Joyce心花怒放。

即將下月九展開騷的Jay向觀眾說：「我目標係有一日嚟紅館開演唱會，你哋會唔會嚟睇我？」全場歡呼，然後大合唱《地球來的人》。