【車CAM直擊】貨車行駛疑將空罐拋向旁邊車輛　網民指隨時影響後面車輛釀車禍

▲ (影片截圖)

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有小型貨車向另一輛車拋垃圾，引起熱烈討論，不少人都聲言要舉報。

事發在上周四（9日）晚上近7時，片段顯示一輛小型貨車在馬路行駛途中，懷疑將空罐拋向當時駛在旁邊的另一輛車，幸好未有被對方的行為影響，沒有造成意外。

影片在網上引來熱烈討論，網民留言，

根據公眾潔淨及防止妨擾附例，任何人士從車上拋擲垃圾，包括從貨車、電單車及私家車等，最高可被判罰款二萬五千元及入獄六個月。

對方幾唔岩都好，呢個行為好唔要得，影響後面D車 如果電單車中左咪中獲？

希望執法部門睇到 ，可以告佢刑事毀壞

係咪啤酒罐？似飲左酒失常性

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記者：余思嵐

