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【第五波疫情】今日新增814宗感染個案　106宗屬輸入個案【不斷更新】

社會 16:55 2022/06/12

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

衞生署衞生防護中心傳染病主任張竹君。

本港疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（12日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:51】

張竹君指，本地個案有上升，不排除會繼續，個案並非局部聚集爆發，是全港性，污水監測病毒量有上升，港大即時病毒有效繁殖率亦上升，雖然有第五波疫情大爆發，已知有百多萬個案，估計實際個案4、500萬，始終有2、300萬人未感染，人流多、社交活動多便有機會感染。

【16:48】

張竹君指，輸入個案雖有百多宗，但60多宗是在機場找隨到，分布在不同班機，估計是與多機恢復來港有關。

【16:39】

劉家獻指，醫管局轄下專科門診以行政手段實施疫苗通行證安排，如病人未能符合疫苗通行證要求，可出示到訪前48小時內的核酸檢測陰性仍為代替，陪診者及家屬則不能。

【16:35】

變種病毒BA.2.12.1新增16宗本地個案，5宗是住太古城高山臺龍山閣2戶人，其餘患者遍布灣仔城市大廈、香港仔漁安苑彩安閣、柏景灣6座、港灣豪庭5座、旺角通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、流浮山深灣畔1座、馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣、屯門帝濤灣2座。詳情即看【下一頁】

酒吧群組方面，中環雲咸街雲明行2樓RACKS CITY酒吧沒有新增個案，當晚有60多名訪客，桌球枱環境樣本陽性，其餘18個樣本呈陽性，已建議作大清洗；而上環蘇杭街62號FLM增4宗個案，包括一名員工，累計有17宗個案，當晚有逾百客人。

【16:32】

保良局蔡繼有學校新增4宗個案，馬頭涌培道小學新增6宗個案。詳情即看【下一頁】

【16:30】今日新增814宗確診

本港今日新增814宗確診，當中364宗屬核酸陽性、快測陽性經核酸檢測覆核有450宗，今波疫情累計達120.6萬宗確診；另今日錄得106宗輸入個案，有64宗在抵港時發現陽性。

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