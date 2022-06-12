【好人好事】青衣4歲女童墮海獲救飲檸茶定驚　警方發致謝函表揚釣魚客英勇救人

▲ 青衣一名釣魚客英勇救起墮海女童，日前獲警方發致謝函表揚。

青衣海濱長廊上月發生墮海意外。一名4歲自閉女童被發現失足墮海，幸獲附近釣魚客及時救起，並獲請飲檸檬茶定驚。近日，出手救人的釣魚客在網上發文表示，收到警方的致謝函，讚揚她當日表現勇敢、機警及快速應變。

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女童疑患自閉症不會說話

上月24日，警方在傍晚6時18分接報，在青衣海濱長廊近社區中心一帶，有釣魚客發現一名年約4歲女童墮海，並即救起女童。女童獲救時清醒，惟並不見其父母蹤影。周圍釣魚客報警處理後，亦上網發帖文尋人，懷疑女童患有自閉，「不會說話」。

他們指當時情況驚險，「朋友釣魚見到一手捉返上嚟」：

十萬個急，有冇人唔見咗小朋友，應該有自閉，不會說話，剛剛跌咗落海，朋友釣魚見到一手捉返上嚟，請佢飲嘢留住佢，已報999，但未到，長發海傍。

其後警方已聯絡上女童母親，並調查事故原因。至前日（10日），救起女童的釣魚客江小姐在社交平台發文，稱日前收到警方的致謝函，讚揚她助女童脫困，並一直陪伴、安慰對方，直至與家人團聚。

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就此事件，警方稱讚江小姐表現勇敢、機警及快速應變，才不致情況惡化。故此，警方特意發函致謝，表揚她發揮助人精神。

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責任編輯︰王明芳