【污水檢測】西灣河鯉景灣及荃灣麗城花園等污水陽性　當局派39萬快測包

▲ (譚以諾攝)

政府今日（12日）表示，東區、九龍、油尖旺、西貢及荃灣污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約39萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



東區 — 鯉景灣及太古城

九龍城區 — 常樂邨，窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅（見附件）

油尖旺區 — 富榮花園、海富苑、柏景灣及帝柏海灣

西貢區 — 彩明苑、都會駅、翠嶺峰及翠塘花園

荃灣區 — 麗城花園第一至三期、灣景花園、韻濤居、翠濤閣及蔚景花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

