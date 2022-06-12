【童黨欺凌】網上瘋傳「21巴港女」影片　少女跪地被連環掌摑：仲敢返香港

▲ 近日網上瘋傳兩條影片，有數名疑似童黨成員在天台連環掌摑少女。

再有疑似童黨掌摑少女欺凌事件，近日網上瘋傳兩條影片，見到一名操普通話的白衣少女在天台被要求跪地，被最少4名港女及1名男子以廣東話及普通話公審，更被港女輪流瘋狂掌摑臉部至「啪啪聲」，男子則在旁叫「大力一點」。

網上近日流傳兩段影片聲稱是港女欺凌打人，其中一段長2分19秒的影片中，一名身穿白衣及黑外套的少女跪低並脫下口罩，被最少4名少女及1名男子包圍，其間身穿黑色短裙的少女不斷用普通話質問，白衣少女細聲回應︰「我甚麼話都沒有說過」。

短裙少女繼續質問，旁邊另一少女則以廣東話稱︰「我知你好唔gur啊而家」，短裙少女隨即開始掌摑了白衣少女。

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涉打人少女︰半個香港憎晒你

另一少女再以普通話質問白衣女︰「妳在群裡不是發我照片嘛？」，白衣少女則回應︰「誰在發你照片？」少女不滿怒斥︰「你唔係話我好X煩咩？我點煩你啊而家？」她再摑白衣少女約10巴掌，其間一名男子用普通話說︰「大力一點啦」，之後有人再掌摑多幾巴，更揚言︰

「半個香港憎晒你呀！你咩事呀？」、「佢真係仲敢返香港㗎喎！」、「鍾意鬧我啊嘛！鍾意鬧我啊嘛！」。

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單是這段影片，白衣少女已被掌摑21巴掌。而另一片段長約3秒，一名穿淺色背心的少女連摑白衣少女3巴掌，但未知是另一角度拍攝，還是再掌摑她3巴。

網民斥恐怖︰自己拍片留證據

網民看過影片後高呼「恐怖」、「又自己拍片留證據俾人拉」、「點解佢哋廣東話普通話可以轉換得咁順」，有網民指片段中人一時說普通話，一時說廣東話，質疑地點在香港、廣州或深圳，但其中一名少女一句「仲敢返香港」，相信事件在本港發生。

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責任編輯︰王明芳