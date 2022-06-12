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【被消失的凶案】何華超被踢裂兩條肋骨　忍痛堅持照開工

娛樂 17:13 2022/06/12

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《被消失的凶案》

羅守耀編導、張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超等參演的港產片《被消失的凶案》內，何華超飾演的刀疤勇無惡不作、好色又暴力，還長期家暴戲中陳靜兩母子。

華超在拍攝當中一場被林雪及手下上門教訓的場口時，便不慎被手下踢傷右胸位置，停機後趴在地上動彈不得，原來是肋骨裂了。

華超帶傷開工

該場講述社團大哥林雪帶著3、4個手下上門，在狹窄劏房內威嚇華超，其中二人對他拳打腳踢更打到上床。拍攝前，各人與武指多次試走位，但拍了兩、三take後，華超cut機後趴在地上，原來混打中華超被誤傷。

但為不影響進度，華超稍作休息及捽跌打酒後繼續拍攝，並轉而拍攝與Dada及兒子在劏房生活部分，但到晚上華超跟武指研究打Dada動作時，每次遞手開始感到痛。

華超說：「其實係邊吓踢到自己都無為意，只係突然感覺好痛起唔到身，但休息陣又好似好好多，無諗到係裂咗，直至拍吓拍吓開始呼吸都好痛，所以好快拍埋最後鏡頭，劇組即時車我去醫院。」入院後，證實有兩條肋骨出現裂痕，需休息近1個多月才能復工。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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