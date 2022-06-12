【食用安全】當造芒果疑變壞生「腳毛」　中醫提醒個別體質人士慎吃

▲ 當造芒果疑變壞生「腳毛」，中醫提醒個別體質人士慎吃。

夏季芒果當造，不過有網民就買到一個生「腳毛」的芒果，在Facebook討論區引起熱議。有此異樣是否能吃？可在揀芒果時避免情況？當造芒果一日又可以吃多少呢？

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根據網民貼文配圖可見，芒果剝開皮後，果肉上佈滿一條條黑線。不少人大呼嘔心，指黑線酷似腳毛。而買到「腳毛」芒果的網民也表示自己從未見過這種芒果，直言恐怖，只好放上網向網友求助，詢問這是否可吃。

果欄店主稱罕見 不建議食用

果欄「游炎記」負責人琪琪表示，芒果有黑線的情況少見，應是種植時就已出現。可能芒果較老，才生出類似在芒果核所見的根狀物體；但也不排除是變壞，不建議食用。對於是否能在購買時避免情況，琪琪指若芒果在購買時外表並無異常，肉質硬身、沒破爛，則看不出問題，只可切開後才能發現。

芒果濕熱 不宜進食過多

芒果雖屬夏季當造水果，但進食過多反令個別體質有不良反應。註冊中醫陳家信曾受訪表示，芒果屬於偏溫熱的水果，若進食過多，會令脾腎未能正常化濕排濕。積於體內引致濕熱，容易有腹痛、泄瀉、水腫、風癩、尿道炎等問題。

陳醫師指出，假如體質偏濕，有水腫、濕疹、痰多等體徵，建議盡量少食濕熱水果，可每次半份，每次相隔數天。

可飲綠豆湯祛火消暑

若吃多了芒果等濕熱水果，註冊中醫師丁子承（Ray）則建議可煲綠豆湯。綠豆味甘、性涼，有清熱解毒、祛火消暑功效。需注意，月經來潮、感冒、易怕冷人士則不宜食用。

材料：

綠豆50克、薏仁10克、陳皮5克、5碗水、鹽及糖適量

做法：

綠豆洗淨，所有材料放入水煲，滾起再煲約半小時。

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責任編輯：羅嘉欣