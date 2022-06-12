【疫苗通行證】明起覆蓋至醫管局專科門診診所　一文看清各類人士要求

▲ 疫苗通行證月13日起，將覆蓋專科門診等處所。（資料圖片）

港府早前公布，由6月13日起，醫管局轄下的專科門診診所將實施「疫苗通行證」安排，市民進入專科門診診所前，須符合「疫苗通行證」要求或出示到訪前48小時內進行的核酸檢測（PCR）陰性結果。醫管局早前發布一份專科門診診所「疫苗通行證」安排，而當局對不同人士在接種方面有不同要求，TOPick整合了一系列的問題。

「疫苗通行證」要求包括已接種所需劑量新冠疫苗、屬政府紀錄上的新冠康復人士、 或獲醫生證明不適合接種疫苗，並持有相關疫苗接種紀錄（包括康復人士紀錄）或醫學豁免證明書。

1.疫苗通行證對不同人士的接種要求？

一般人士 根據「疫苗通行證」時間表及接種要求，一般人士在今年5月31日或之後須完成第三針。 未曾染疫已打兩針 如果你未感染過新冠肺炎，在進入專科門診診所時，如已接種第二針但未滿6個月，亦已符合「疫苗通行證」要求；相反，如果在進入專科門診診所時，接種第二針後已滿六個月，便需接種第三針，才符合「疫苗通行證」要求。 曾染疫人士 曾染疫已康復未滿6個月

如果曾染疫，而在進入專科門診診所時康復後未滿6個月，則無論接種過新冠疫苗與否，在現階段無需再接種



如果曾染疫，而在進入專科門診診所時康復後未滿6個月，則無論接種過新冠疫苗與否，在現階段無需再接種 曾染疫康復後已滿6個月、未曾打針*

如果曾染疫，在進入專科門診診所前已康復滿6個月，並且在感染前未接種過任何新冠疫苗：

i. 需要已接種第一針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針未滿6個月

ii. 需要已接種第二針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針已滿6個月



如果曾染疫，在進入專科門診診所前已康復滿6個月，並且在感染前未接種過任何新冠疫苗： i. 需要已接種第一針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針未滿6個月 ii. 需要已接種第二針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針已滿6個月 曾染疫康復後已滿6個月、曾打一針*

如果在染疫前已接種過一針疫苗，在進入專科門診診所前已康復滿6個月，便需要接種第二針： *已接種一針復必泰疫苗的12至17歲人士，則無需接種第二針。 曾染疫、已打兩針

如果染疫前已接種過兩針疫苗，則無需接種第三針

2. 如未能符合「疫苗通行證」的專科門診診所服務使用者，可否以快速抗原測試代替呢？

專科門診診所服務使用者可以出示到訪前48小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明，以代替「疫苗通行證」要求，但不得以快速抗原測試代替。

3. 如就診前需要到專科門診診所抽血同埋照心電圖，是否需要符合「疫苗通行證」 要求？

如需在專科門診診所範圍內進行相關程序，便須符合「疫苗通行證」要求或出示到訪前48小時內進行的核酸檢測陰性結果。

4. 未滿12歲小朋友進入專科門診診所時是否需要符合「疫苗通行證」要求？

由於現階段 12 歲以下的兒童被豁免於「疫苗通行證」，所以並不需要符合有關要求。

5. 未能符合「疫苗通行證」要求的家屬或陪診人士，如要陪同病人前往專科門診診所就診，是否亦可以核酸檢測陰性結果代替？

如屬專科門診診所服務使用者的照顧者或訪客，就必須符合「疫苗通行證」要求，才可以進入專科門診診所，不能以到訪前檢測作為替代。

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責任編輯：郭詩詩